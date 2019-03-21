Сельский педагог признана учителем года в Липецкой области

Сегодня в Липецком государственном педагогическом университете завершился финал областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области - 2019». По результатам конкурса абсолютным победителем стала Александра Панарина – учитель русского языка и литературы школы села Плеханово Грязинского района, которая представит Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России»

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Александра Панарина окончила Липецкий государственный педагогический университет в 2009 году с квалификацией учителя русского языка, литературы и английского языка. Стаж ее работы в школе - семь лет.



Педагогическое кредо победителя: «Интересно о сложном». А своим девизом Александра Панарина считает: «Величайшая победа – победа над самим собой».



Лауреату конкурса «Учитель года Липецкой области», абсолютному победителю, занявшему первое место в рейтинговой таблице по итогам голосования, будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручён диплом и областная премия в размере 250 000 рублей.



Лауреатам конкурса, победителям, занявшим места со второго по пятое, вручается диплом «Лауреат областной премии «Учитель года» и областная премия в размере 50 000 рублей каждая.



«Конкурс «Учитель года» нацелен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, повышение их профессионального и социального статусов, а также на поддержку роста престижа учительской профессии и имеет богатые традиции. За 29 летнюю историю конкурса его Абсолютными победителями стали представители лишь 18 субъектов Российской Федерации и в их числе Липецкая область. Мы гордимся Александрой Панариной и желаем ей успехов на всероссийском этапе конкурса», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Алексей Грушихин.



В Липецкой области работают более 8300 учителей общеобразовательных организаций, в том числе молодых специалистов в возрасте до 35 лет более 1400 чел. из которых со стажем работы до пяти лет более 880 человек.



За годы участия в конкурсе учителя Липецкой области неоднократно добивались значительных результатов:



один Большой хрустальный пеликан (Алексей Овчинников, учитель биологии школы села Баловнево Данковского района);



два Малых хрустальных пеликана (Татьяна Сараева, учитель начальных классов лицея села Долгоруково, и Алла Волкова, учитель физики и информатики гимназии № 12 Липецка); два Победителя в номинациях: «Сердце отдаю детям» на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 1997 и «Учитель – воспитатель» на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2003» (Алексей Грушихин, учитель истории Юсовской ООШ Чаплыгинского района, и Виктор Добромыслов, учитель информатики гимназии № 12 Липецка);



три лауреата (вошли в 15 лучших учителей: Артем Антонов, Алексей Волков, Нина Павлова).





