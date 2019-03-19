Происшествия

сегодня, 13:49

Пропавшая в Липецке девушка найдена

4 5051
#пропавшие без вести
16
Пропавшая в Липецке девушка найдена

Обстоятельства ее ухода из дома проверит Следственный комитет.

Пропавшая 12 марта в Липецке 17-летняя девушка найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, Следственный отдел по Советскому округу Липецка установит приличны и обстоятельства которые способствовали уходу юной липчанки из дома.
4 5051
#пропавшие без вести
16

Еще в рубрике

Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения
#Авария #ДТП
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения

44 минуты назад

Происшествия
На улице Крупской ранили мужчину
#поножовщина
14
На улице Крупской ранили мужчину

сегодня, 16:40

Происшествия
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения
#авария #ДТП
30
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения

сегодня, 16:20

Происшествия
Уроженка Тамбова обманывала липчанок из Москвы
#мошенничество
4
Уроженка Тамбова обманывала липчанок из Москвы

сегодня, 15:59

Происшествия
Разыскиваемый липецкой полицией вор задержан в Омске
#розыск
1
Разыскиваемый липецкой полицией вор задержан в Омске

сегодня, 14:51

Происшествия
Инженер пропал по дороге на работу
#пропавший без вести
Инженер пропал по дороге на работу

сегодня, 14:47

Происшествия