Пропавшая в Липецке девушка найдена

Обстоятельства ее ухода из дома проверит Следственный комитет.

Пропавшая 12 марта в Липецке 17-летняя девушка найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, Следственный отдел по Советскому округу Липецка установит приличны и обстоятельства которые способствовали уходу юной липчанки из дома.

