Происшествия
сегодня, 13:49
Пропавшая в Липецке девушка найдена
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Обстоятельства ее ухода из дома проверит Следственный комитет.
Пропавшая 12 марта в Липецке 17-летняя девушка найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, Следственный отдел по Советскому округу Липецка установит приличны и обстоятельства которые способствовали уходу юной липчанки из дома.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, Следственный отдел по Советскому округу Липецка установит приличны и обстоятельства которые способствовали уходу юной липчанки из дома.
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