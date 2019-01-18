Игорю Щеголеву покажут и праздник, и прозу жизни

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО прибыл на юбилей Липецкой области.

Сегодня на праздничных торжествах, посвященных 65-й годовщине создания Липецкой области, побывает полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.



Игорю Щеголеву покажут и праздник - он выступит с краткой приветственной речью в областном драмтеатре имени Льва Толстого, а потом посетит народные гуляния на площади Ленина-Соборной и на Городище, и прозу жизни. Как стало известно GOROD48, полпреду Путина врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Сергей Иванов покажут активно застраиваемый микрорайон «Звездный» и микрорайон-долгострой «Европейский». Также Игоря Щеголева намерены ознакомить с липецким опытом расселения ветхого и аварийного жилья через муниципально-частное партнерство, показав старый район Липецка между нефтебазой и Быхановым садом, где намерен развернуться иногородний застройщик.