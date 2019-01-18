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Игорю Щеголеву покажут и праздник, и прозу жизни

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#Игорь Щеголев
Игорю Щеголеву покажут и праздник, и прозу жизни

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО прибыл на юбилей Липецкой области.

Сегодня на праздничных торжествах, посвященных 65-й годовщине создания Липецкой области, побывает полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Игорю Щеголеву покажут и праздник - он выступит с краткой приветственной речью в областном драмтеатре имени Льва Толстого, а потом посетит народные гуляния на площади Ленина-Соборной и на Городище, и прозу жизни. Как стало известно GOROD48, полпреду Путина врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Сергей Иванов покажут активно застраиваемый микрорайон «Звездный» и микрорайон-долгострой «Европейский». Также Игоря Щеголева намерены ознакомить с липецким опытом расселения ветхого и аварийного жилья через муниципально-частное партнерство, показав старый район Липецка между нефтебазой и Быхановым садом, где намерен развернуться иногородний застройщик.
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#Игорь Щеголев

Комментарии (33)

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Рамзан Ахматович

1 минуту назад
И что., А ты зачем пензионера обижаешь. Если меня выберрите в губернаторы, не дам обижать пензионеров. И за газ они платить не будут.
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Согласен

2 минуты назад
А зачем этому чинушке все показывать?, Он приехал за врио поагитировать блеском своих очков, а потом пожрать и погулять на халяву.
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Петя

3 минуты назад
И что., Ты дебил что ли ? Давай тогда новый год в феврале отмечать , а 8 марта в апреле. Закусывать надо.
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А зачем этому чинушке все показывать?

5 минут назад
Я думаю,ему пох на все это.
ответить

И что.

7 минут назад
пенсионер, Радуйся где нибудь в сортире. Не утони .
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пенсионер

11 минут назад
Рамзан Ахматович, Я за ваши поступки очень рад "ПЛЯШИТЕ И РАДУЙТЕСЬ".
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И что.

14 минут назад
Пеятя, Петруха ,в таких случаях имеет значение год. И длится праздник весь год. А за свой выпей точно в срок. А я свой до выходных откладываю. Гостюшек собираю и время полно погулять.
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Ичто?

17 минут назад
весельчак, А ты в курсе что в Москву на такие дела ,автобусами свозят с областей. в том числе и нашей. А тут, не обращая внимание на эти рожи,праздник наш Липецких жителей. Наш юбилей и х на них.
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Пеятя

18 минут назад
Что праздуете, идиоты. Липецкая область образованна 6 ЯНВАРЯ 1954 года. А сегодня какое число ? Или очкарик Щеголев 6 января в Куршевеле отдыхал , поэтому перенесли дату.
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хоп хей ла ла ла !

21 минуту назад
вот так и ездит по горадам на все праздники и юбилеи - чем не жисть ? Здесь нальют, там нальют, завтра будем догоняться тут !
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