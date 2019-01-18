Происшествия

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Раскрыт расстрел в Чаплыгине

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#убийство
Раскрыт расстрел в Чаплыгине

Убийца выпустил в жертву девять пуль.

17 января в Чаплыгине полицейскими задержан неоднократно судимый 35-летний местный житель. К задержанию подозреваемого в убийстве привлекались бойцы СОБР "Феникс".

Преступление, по подозрению в совершении которого задержали рецидивиста, было совершено 14 ноября прошлого года. Тогда в одном из домов Чаплыгина расстреляли 44-летнего мужчину. Убийца выпустил в него девять пуль. Погибший имел криминальное прошлое, поэтому в городе заговорили о переделе сфер влияния в преступной среде. Однако мотив убийства оказался довольно банальным.

По предварительным данным, убийца и его жертва не поделили женщину. Подозреваемый вооружился самодельным автоматом, и расстрелял соперника в доме барачного типа.



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#убийство

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25 минут назад
Это была дуэль!
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