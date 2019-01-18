Происшествия
сегодня, 08:20
Раскрыт расстрел в Чаплыгине
Убийца выпустил в жертву девять пуль.
17 января в Чаплыгине полицейскими задержан неоднократно судимый 35-летний местный житель. К задержанию подозреваемого в убийстве привлекались бойцы СОБР "Феникс".
Преступление, по подозрению в совершении которого задержали рецидивиста, было совершено 14 ноября прошлого года. Тогда в одном из домов Чаплыгина расстреляли 44-летнего мужчину. Убийца выпустил в него девять пуль. Погибший имел криминальное прошлое, поэтому в городе заговорили о переделе сфер влияния в преступной среде. Однако мотив убийства оказался довольно банальным.
По предварительным данным, убийца и его жертва не поделили женщину. Подозреваемый вооружился самодельным автоматом, и расстрелял соперника в доме барачного типа.
Преступление, по подозрению в совершении которого задержали рецидивиста, было совершено 14 ноября прошлого года. Тогда в одном из домов Чаплыгина расстреляли 44-летнего мужчину. Убийца выпустил в него девять пуль. Погибший имел криминальное прошлое, поэтому в городе заговорили о переделе сфер влияния в преступной среде. Однако мотив убийства оказался довольно банальным.
По предварительным данным, убийца и его жертва не поделили женщину. Подозреваемый вооружился самодельным автоматом, и расстрелял соперника в доме барачного типа.
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