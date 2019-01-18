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Представители древнего единоборства в Липецке… не будут бить друг друга в голову

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Представители древнего единоборства в Липецке… не будут бить друг друга в голову

В «Динамо» пройдут соревнования по панкратиону.

Первый крупный турнир по единоборствам пройдет в Липецке в воскресение, 20 января – чемпионат и первенство области по панкратиону во дворце спорта «Динамо».

Как сообщили GOROD48 организаторы соревнований, в соревнованиях примут участие бойцы, начиная от 10 лет и заканчивая взрослыми.

Спортсмены от 16 лет будут соревноваться в классическом панкратионе т.е. биться в полный контакт, для младших предусмотрены послабления: они выступят в так называемом традиционном панкратионе – без ударов в голову.

Турнир будет особенно важным, ведь сильнейшие бойцы получат право представлять наш регион в чемпионате и первенстве ЦФО, которое состоится 31 января – 3 февраля в Липецке.

За день до начала областных соревнований (в субботу, 19 января в 18.00) пройдет и судейский семинар.

Открытие турнира 20 января состоится в 10.00, начало боев – в 10.20.

Зрители могут посмотреть за соревнованиями: вход в «Динамо» будет свободным.

Панкратион – одно из старейших в мире единоборств, которое на протяжении семи веков (!) входило в программу еще древнегреческих Олимпиад. В современной истории панкратион оказался незаслуженно забыт, но в 1990-е году группа энтузиастов начала возрождать традиции, восстанавливая правила и технику по древним источникам. Сейчас панкратион все громче заявляет о себе во всем мире – проводятся чемпионаты Европы и мира. К слову, у липчан уже есть серьезные успехи в этом виде – Максим Бочарников примерил корону победителя первенства Старого Света среди юношей.

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