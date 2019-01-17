Погода в Липецке

10 минут назад

Циклон с Атлантики задержит потепление — накануне Крещения в Липецкой области до +2

82
Циклон с Атлантики задержит потепление — накануне Крещения в Липецкой области до +2

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики. На смену морозной погоде придет оттепель, пройдут небольшие снег, мокрый снег и морось. 

20 января под влиянием антициклона осадки прекратятся, похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 января — 1-4 градусов мороза, что на 6-9 градусов выше нормы, 20 января — 7-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также временами небольшие мокрый снег и морось, местами гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами до 17 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем составит около нуля.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.

82

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Короткое похолодание не принесет сильные морозы
#похолодание
3
Короткое похолодание не принесет сильные морозы

вчера, 16:58

Погода в Липецке
В Липецкой области до -10
#похолодание
В Липецкой области до -10

15.01.2019 16:17

Погода в Липецке
В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы
1
В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы

14.01.2019 15:54

Погода в Липецке
В Старый Новый год в Липецкой области ветрено и теплее нормы на 5 градусов
#потепление
3
В Старый Новый год в Липецкой области ветрено и теплее нормы на 5 градусов

13.01.2019 17:34

Погода в Липецке
Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков
#снегопад
7
Вчера в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

12.01.2019 10:10

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит потепление
#потепление
7
В Липецкую область приходит потепление

11.01.2019 17:26

Погода в Липецке