Циклон с Атлантики задержит потепление — накануне Крещения в Липецкой области до +2

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики. На смену морозной погоде придет оттепель, пройдут небольшие снег, мокрый снег и морось.

20 января под влиянием антициклона осадки прекратятся, похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 января — 1-4 градусов мороза, что на 6-9 градусов выше нормы, 20 января — 7-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также временами небольшие мокрый снег и морось, местами гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами до 17 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем составит около нуля.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.