В липецких школах уроки оптимизируют под праздник

Учеников освободят от занятий к началу торжества на Соборной площади.

Некоторые школы Липецка уже известили своих учеников и их родителей о том, что завтра, 18 января, время занятий будет сокращено, или уроки будут отменены вовсе. Эти коррективы связаны с празднованием 65-летия Липецкой области. Праздник на Соборной площади начнется в 13:30. Именно к этому часу завершатся все уроки. Школы меняют расписание звонков: длительность уроков в пятницу сокращена с 45 до 30 минут, перемен — до 10 минут. Учреждения образования обосновывают изменение расписания рекомендациями администрации Липецка.



Как рассказали GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка, школы по своему усмотрению принимают решение об освобождении дня от уроков или сокращении времени занятий. Так, ученики 3-6 классов из близлежащих школ (№№ 1,2,5,15,44) планируют принять участие в «Русских забавах» на Городище, поэтому там отменяют или сокращают уроки. У некоторых школ 18 января как день, освобожденный от занятий, стоял в планах еще в начале учебного года.



Напомним, что ранее мэр Липецка Сергей Иванов порекомендовал руководителям учреждений и предприятий города пересмотреть рабочий график так, чтобы сотрудники организаций смогли принять участие в праздновании 65-летия региона. Он рекомендовал сократить рабочий день до 13.00.



Центром праздника станут Соборная площадь и Городище. В 13:30 на главной площади региона начнет работу «Липецкое подворье»: гостей ждет концертная программа из выступлений творческих коллективов из районов. В это же время на Городище откроют праздник «Русские забавы»: липчан ждут спортивные площадки, полевая кухня, любителей попеть пригласят на караоке-марафон.



В 16.00 праздник переместится на Соборную площадь. Там выступят кавер-группы, пройдет дискотека на снегу. Завершит праздник салют.



