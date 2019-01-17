Общество

33 минуты назад

В липецких школах уроки оптимизируют под праздник

5 511
#юбилей #школа #уроки
1
В липецких школах уроки оптимизируют под праздник

Учеников освободят от занятий к началу торжества на Соборной площади.

Некоторые школы Липецка уже известили своих учеников и их родителей о том, что завтра, 18 января, время занятий будет сокращено, или уроки будут отменены вовсе. Эти коррективы связаны с празднованием 65-летия Липецкой области. Праздник на Соборной площади начнется в 13:30. Именно к этому часу завершатся все уроки. Школы меняют расписание звонков: длительность уроков в пятницу сокращена с 45 до 30 минут, перемен — до 10 минут. Учреждения образования обосновывают изменение расписания рекомендациями администрации Липецка.

Как рассказали GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка, школы по своему усмотрению принимают решение об освобождении дня от уроков или сокращении времени занятий. Так, ученики 3-6 классов из близлежащих школ (№№ 1,2,5,15,44) планируют принять участие в «Русских забавах» на Городище, поэтому там отменяют или сокращают уроки. У некоторых школ 18 января как день, освобожденный от занятий, стоял в планах еще в начале учебного года.

Напомним, что ранее мэр Липецка Сергей Иванов порекомендовал руководителям учреждений и предприятий города пересмотреть рабочий график так, чтобы сотрудники организаций смогли принять участие в праздновании 65-летия региона. Он рекомендовал сократить рабочий день до 13.00.

Центром праздника станут Соборная площадь и Городище. В 13:30 на главной площади региона начнет работу «Липецкое подворье»: гостей ждет концертная программа из выступлений творческих коллективов из районов. В это же время на Городище откроют праздник «Русские забавы»:  липчан ждут спортивные площадки, полевая кухня, любителей попеть пригласят на караоке-марафон.

В 16.00 праздник переместится на Соборную площадь. Там выступят кавер-группы, пройдет дискотека на снегу. Завершит праздник салют.

5 511
#юбилей #школа #уроки
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ольга

5 минут назад
Уроды, детей в школьной форме погонят простывать? Идите в зад, вам галочки и премии, а дети потом будут болеть.Я бы не пустила.
ответить

свиной грипп

7 минут назад
я уже иду ... из Грузии и Украины )) Собирайтесь , детишки...
ответить

Злата

14 минут назад
64 и 12 не идут
ответить

Вася

19 минут назад
Ну выщел тербунёнок из положения. Школяров нагонит на пир во время чумы. Массовость будут создавать , стоять как бараны и махать флагами ЕР.
ответить

.

19 минут назад
Оставьте детей в покое, * дебильные!
ответить

Еще в рубрике

Полиция проверит факт падения льда на автомобиль в Липецке
1
Полиция проверит факт падения льда на автомобиль в Липецке

35 минут назад

Общество
В Липецке готовят крещенские купели
#Крещение
7
В Липецке готовят крещенские купели

сегодня, 15:09

Общество
Застройщик «Европейского» признан банкротом с долгом в 2,2 млрд рублей
#Эксстроймаш #Европейский #банкротство
14
Застройщик «Европейского» признан банкротом с долгом в 2,2 млрд рублей

сегодня, 14:38

Общество
В Липецк из Украины идет «свиной грипп»
#грипп
23
В Липецк из Украины идет «свиной грипп»

сегодня, 14:28

Общество
Немецкие инвесторы вложат в строительство селекционной станции в Липецкой области 250 млн. рублей
#сельское хозяйство #инвестиции
4
Немецкие инвесторы вложат в строительство селекционной станции в Липецкой области 250 млн. рублей

сегодня, 14:07

Общество
«Скорая помощь» ускорилась
#скорая помощь
16
«Скорая помощь» ускорилась

сегодня, 13:14

Общество