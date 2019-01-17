Общество

сегодня, 13:14

«Скорая помощь» ускорилась

9 1191
#скорая помощь
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«Скорая помощь» ускорилась

Медучреждения области получили новые машины и передвижные мобильные комплексы.

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Сегодня утром на площади Ленина-Соборная врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов торжественно вручил главврачам основных медицинских учреждений области ключи от 22 новеньких автомобилей скорой помощи и передвижных мобильных комплексов для оказания широкого спектра медицинских. 

От материально-технической базы медицинских служб напрямую зависит качество оказания услуг, поэтому такой подарок к 65-му дню рождения области — повод радоваться и врачам, и пациентам. 

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский констатирует: постоянное обновление автопарка — необходимое условие для качественного оказания экстренной медпомощи гражданам. 

С 2014 по 2018 год в рамках различных проектов областная служба скорой помощи (7 подстанций в Липецке и филиал в Ельце) получила 34 новых автомобиля класса В и С.

Этот год начался для районных и областных отделений скорой помощи получением 11 автомобилей: 10 машин класса «B» закуплены за счет средств федерального бюджета на общую сумму в 26,84 миллионов рублей, и 1 автомобиль класса «С», приобретен на средства областного бюджета за 4,96 миллиона рублей.

Машины современной модификации, отличающиеся повышенной комфортностью и проходимостью, были распределены по всем ключевым медучреждениям области: Данковская межрайонная больница получила 2 автомобиля, по 1 автомобилю - Липецкая, Тербунская, Задонская и Хлевенская районные больницы.

Кстати, в дополнение к санитарному автотранспорту классов «B» и «С» в этом году было поставлено 8 санитарных автомобилей класса «А» для пополнения автопарка вводимых в эксплуатацию новых отделений общей врачебной практики в Задонском, Грязинском, Хлевенском, Усманском, Чаплыгинском, Добровском, Елецком и Лебедянском районах. На закупку их областного бюджета было выделено 10,0 миллионов рублей.

Мы не напрасно упоминаем в тексте отдельно автомобили скорой медицинской помощи и мобильные лечебно-диагностические комплексы — и то, и другое, по сути, есть машины для оказания экстренной помощи, но с существенной разницей. 

Мобильные лечебно-диагностические комплексы предназначены в первую очередь для оказания медицинской помощи жителям сельской местности труднодоступных и удаленных районов; проведения выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и целого ряда других лечебных мероприятий. 

Каждый комплекс оснащен всеми системами жизнеобеспечения, мебелью и специальным оборудованием: имеется аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, аппарат УЗИ, оптические и оториноларингологические приборы, портативный глюкометр, наборы медицинских инструментов для работы врачей и многое другое. 

Весь санитарный автотранспорт оборудован бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС: контроль местоположения санитарных машин — обязательное условия работы «скорой». 

Кстати, новые машины — не единственный «апдейт» службы скорой помощи за последние два месяца. С 26 декабря прошедшего года на базе ГУЗ «Липецкая областная станция скорой
медицинской помощи и медицины катастроф» начала работать централизованная диспетчерская служба Липецкой области, которая отныне принимает вызовы из всех районов. 

Это нововведение упростит для жителей области вызов экстренной помощи по единому номеру 112, а работа единой диспетчерской позволит  контролировать быстроту и качество исполнения своих обязанностей отделениями скорой медицинской помощи в районах.


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#скорая помощь
2

Комментарии (9)

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Счетовод

3 минуты назад
10 машин - за счет федерального бюджета, еще одну Олег Петрович заказывал за счет бюджета областного. А Артамонов вручил ключи. Когда ж он сам-то что-нибудь сделает, кроме собирания варягов, отбракованных на прежних местах работы?
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Грустно...

5 минут назад
Опять показуха...
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???

8 минут назад
И зачем показуха? Машины могли уже 2 дня жизни спасать. А тут ещё и бензин жгут для торжеств.
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Алкаш

32 минуты назад
Хорошая статья и всё понятно. «A», «B» и «C» — это очень познавательно. Только, для меня эти литеры ни о чём не говорят. Хотя бы разъяснили что они значат.
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Куларес

54 минуты назад
Буханки через пару лет сгниют,как и газели впрочем
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торч с Дикого

сегодня, 13:39
а что толку, начинай вмазываться
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Слава Богу

сегодня, 13:36
Хоть одна хорошая новость, а то от всего происходящего нет настроения
ответить

а что толку

сегодня, 13:36
Ждешь по 3 часа а к нарикам через 15 минут
ответить

а что толку

сегодня, 13:35
Ждешь по 3 часа а к нарикам через 15 минут
ответить

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