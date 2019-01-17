«Скорая помощь» ускорилась

Медучреждения области получили новые машины и передвижные мобильные комплексы.



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Сегодня утром на площади Ленина-Соборная врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов торжественно вручил главврачам основных медицинских учреждений области ключи от 22 новеньких автомобилей скорой помощи и передвижных мобильных комплексов для оказания широкого спектра медицинских.



От материально-технической базы медицинских служб напрямую зависит качество оказания услуг, поэтому такой подарок к 65-му дню рождения области — повод радоваться и врачам, и пациентам.



Главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский констатирует: постоянное обновление автопарка — необходимое условие для качественного оказания экстренной медпомощи гражданам.



С 2014 по 2018 год в рамках различных проектов областная служба скорой помощи (7 подстанций в Липецке и филиал в Ельце) получила 34 новых автомобиля класса В и С.



Этот год начался для районных и областных отделений скорой помощи получением 11 автомобилей: 10 машин класса «B» закуплены за счет средств федерального бюджета на общую сумму в 26,84 миллионов рублей, и 1 автомобиль класса «С», приобретен на средства областного бюджета за 4,96 миллиона рублей.



Машины современной модификации, отличающиеся повышенной комфортностью и проходимостью, были распределены по всем ключевым медучреждениям области: Данковская межрайонная больница получила 2 автомобиля, по 1 автомобилю - Липецкая, Тербунская, Задонская и Хлевенская районные больницы.



Кстати, в дополнение к санитарному автотранспорту классов «B» и «С» в этом году было поставлено 8 санитарных автомобилей класса «А» для пополнения автопарка вводимых в эксплуатацию новых отделений общей врачебной практики в Задонском, Грязинском, Хлевенском, Усманском, Чаплыгинском, Добровском, Елецком и Лебедянском районах. На закупку их областного бюджета было выделено 10,0 миллионов рублей.



Мы не напрасно упоминаем в тексте отдельно автомобили скорой медицинской помощи и мобильные лечебно-диагностические комплексы — и то, и другое, по сути, есть машины для оказания экстренной помощи, но с существенной разницей.



Мобильные лечебно-диагностические комплексы предназначены в первую очередь для оказания медицинской помощи жителям сельской местности труднодоступных и удаленных районов; проведения выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и целого ряда других лечебных мероприятий.



Каждый комплекс оснащен всеми системами жизнеобеспечения, мебелью и специальным оборудованием: имеется аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, аппарат УЗИ, оптические и оториноларингологические приборы, портативный глюкометр, наборы медицинских инструментов для работы врачей и многое другое.



Весь санитарный автотранспорт оборудован бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС: контроль местоположения санитарных машин — обязательное условия работы «скорой».



Кстати, новые машины — не единственный «апдейт» службы скорой помощи за последние два месяца. С 26 декабря прошедшего года на базе ГУЗ «Липецкая областная станция скорой

медицинской помощи и медицины катастроф» начала работать централизованная диспетчерская служба Липецкой области, которая отныне принимает вызовы из всех районов.



Это нововведение упростит для жителей области вызов экстренной помощи по единому номеру 112, а работа единой диспетчерской позволит контролировать быстроту и качество исполнения своих обязанностей отделениями скорой медицинской помощи в районах.





