200 тысяч рублей за «золотую» медаль (ФОТО)

В Фонде поддержки олимпийцев отблагодарили нашу землячку за громкую победу.

Уроженка Липецка Мария Бочарова получила 200 тысяч рублей от Фонда поддержки олимпийцев за победу на III летних юношеских Олимпийских Играх в соревнованиях по пляжному волейболу в аргентинском Буэнос-Айресе.

Вручение грантов победителям и призерам Игр состоялось в Олимпийском комитете России.

Бочарова вместе со своей тезкой Ворониной в октябре прошлого года завоевала «золото» Игр, и получила грант от Фонда. Кроме того, «серебряным» призерам выплатили по 150 тысяч рублей, а «бронзовым» - по 100 тысяч.







Мария Бочарова (справа) и ее напарница.



Напомним, что в Буэнос-Айресе сборная России завоевала 59 медалей, из которых 29 были «золотыми» 18 «серебряных» и 12 «бронзовых».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил надежду, что многие медалистов юношеских Игр в 2020 году отправятся на взрослую Олимпиаду в Токио.

Бочарова является воспитанницей тренера группы подготовки липецкого волейбола Марины Кутюковой. Правда… за Липецк она давно не выступает. Три года назад она переехала в Обнинск Калужской области, и с тех пор представляет этот регион. С Липецком ее связывают только родство и воспоминания. Так что «хороша Маша, но уже не наша».







Фото ОКР.

