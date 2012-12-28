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Плюсовые температуры покидают Липецкую область
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99
11 минут назад

Плюсовые температуры покидают Липецкую область

Зимняя погода постепенно возвращается в регион.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов многоцентровой депрессии на северо-западе России – ожидаются осадки преимущественно в виде снега, западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/сек. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура ночью от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 4 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градусов мороза.
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