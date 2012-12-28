В аварии с участием трех машин пострадала 15-летняя девочка

ДТП спровоцировал водитель «Лады Приоры», выехавший на полосу встречного движения.

Сегодня вечером у села Ольховец Лебедянского района на 65 км дороги Липецк-Данков произошло ДТМ с участием трех автомобилей, в котором только чудом никто не погиб.По предварительным данным, аварию спровоцировал 58-летний водитель «Лады Приоры», который в нарушении знаков и разметки при обгоне другой машины столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». В свою очередь, «Лада-Ларгус» столкнулась с «Фольксвагеном-Бора».В результате тройного столкновения пострадали четверо пассажиров «Лады Ларгус», в числе которых была 15-летняя девочка.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что полиция устанавливает окончательные причины и обстоятельства ДТП.