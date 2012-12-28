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Происшествия
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51 минуту назад
В аварии с участием трех машин пострадала 15-летняя девочка
ДТП спровоцировал водитель «Лады Приоры», выехавший на полосу встречного движения.
По предварительным данным, аварию спровоцировал 58-летний водитель «Лады Приоры», который в нарушении знаков и разметки при обгоне другой машины столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». В свою очередь, «Лада-Ларгус» столкнулась с «Фольксвагеном-Бора».
В результате тройного столкновения пострадали четверо пассажиров «Лады Ларгус», в числе которых была 15-летняя девочка.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что полиция устанавливает окончательные причины и обстоятельства ДТП.
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