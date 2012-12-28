Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году

В России вводится прогрессивный НДФЛ, вырастут тарифы ЖКХ, увеличатся госпошлины, начнет действовать самозапрет на кредиты, отменяется болонская система в высшем образовании. GOROD48 рассказывает о самых важных изменениях законов в 2025 году.



С Нового года в России начинает действовать пятиступенчатая шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ). Она предусматривает пять категорий налоговых ставок в зависимости от дохода. Если зарплата за год не превысит 2,4 миллиона рублей в год, налог остается прежним — 13%. При доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей НДФЛ составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, свыше 50 миллионов рублей — 22%. Повышенные ставки применяются к сумме превышения лимита, а не ко всему доходу.Общая ставка налога на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%. Изменится и упрощенная система налогообложения для бизнеса (УСН). Так, увеличатся пороговые значения для перехода на УСН, ее смогут применять больше организаций и ИП. Важным нововведением является признание «упрощенцев» плательщиками налога на добавленную стоимость. Однако освобождение от НДС действует, если сумма доходов за предыдущий год не превысила в совокупности 60 миллионов рублей. Также освобождением смогут воспользоваться вновь созданные организации или индивидуальные предприниматели. Введена налоговая амнистия для плательщиков, добровольно отказавшихся от дробления бизнеса. Если налогоплательщики за периоды 2025 и 2026 года добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок по фактам дробления за 2022-2024 годы будут списаны.С января увеличатся несколько государственных пошлин: за развод, смену имени, внесение изменений в записи актов гражданского состояния, приглашение иностранца, оформление иностранцу разрешения на работу, регистрацию прав собственности на земельный участок, при покупке жилья, в том числе в ипотеку. Так, за расторжение брака без детей придется заплатить не 650 рублей, а пять тысяч рублей. Пошлина за заключение брака останется прежней – 350 рублей. Пошлина за получение загранпаспорта нового поколения вырастет с пяти тысяч до шести тысяч рублей. Подорожают выписки из ЕГРН об объектах недвижимости. Начнут действовать новые правила расчета госпошлин за регистрацию прав и кадастровый учёт. Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, появится новая госпошлина за остановку объекта на кадастровый учёт.Еще одна неприятная новость ждет россиян летом: в июле вырастут тарифы ЖКХ. Индексация составит в среднем 11,9%. Например, цены на газ вырастут на 10,3%, рост цен на электроэнергию составит 12,6%. Точный размер повышений в каждом населенном пункте будет известен позже.С марта граждане РФ смогут устанавливать самозапрет на кредиты — через портал Госуслуг, а с сентября услуга станет возможной и в офисах МФЦ. Самомозапрет будет распространяться только на потребительские кредиты и займы, но не будет касаться ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.Весной в России появится новый вид депозита, который можно будет использовать при покупке готового или строящегося жилья — жилищно-накопительный вклад. Этот целевой вклад на приобретение жилья или первоначальный взнос по ипотеке будет открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия — не менее одного года.С января заработает единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заёмщиков — он станет обязательным и будет распространяться на все договоры. Стандарт устанавливает запрет на длительное размещение ипотечных средств на аккредитивах. Банк теперь не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за пониженную ставку по ипотеке, если это ведет к удорожанию квартиры. Рекомендованный срок ипотечных договоров — не более 30 лет. Сумма кредита не должна превышать 80% стоимости квартиры.С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% и составит 22 440 рубля. МРОТ будут рассчитывать от медианной зарплаты — он должен составлять не менее 48% от медианы, по информации Росстата последняя составляет 46 751 рубль. В результате вырастет заработная плата у ряда работников. Вырастут также отдельные социальные выплаты, зависящие от величины МРОТ. К примеру, пособие по безработице впервые будет проиндексировано на процент инфляции, уровень МРОТ также влияет на расчет отпускных, больничных, декретных, командировочных.С января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, не зависящую от стажа. Впервые за долгое время прибавку получат и работающие пенсионеры — индексации для этой категории были заморожены с 2016 года, а перерасчет выплат проводился исходя из пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год. Теперь индексация пенсий пройдет по единым правилам для работающих и неработающих пенсионеров. Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 14,75%. Этот вид пенсий выплачивается гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа — например, нетрудоспособные (инвалиды, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии (человек работал недостаточно долго, чтобы набрать необходимые для назначения страховой пенсии стаж и пенсионные коэффициенты). Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%, он составит 735,1 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи — за второго и последующих детей.С января изменится система выплат компенсаций по уходу за инвалидами I группы и гражданами, достигшими 80-летнего возраста. Так, пенсионеры, которым нужен уход, смогут получать социальную надбавку к пенсии сразу же на свои счета. Ранее выплаты назначали ухаживающим лицам, но теперь их будут начислять непосредственно пенсионерам. Эта надбавка выставляется автоматически, и гражданам не нужно предоставлять дополнительные подтверждения.С 2025 года увеличивается размер социальных налоговых вычетов: со 120 тысяч до 150 тысяч рублей на лечение, обучение и спорт, с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на обучение детей (на одного ребенка). Также вырастут стандартные налоговые выплаты на второго и последующего ребенка. Размер вычета на второго ребёнка составит 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующего — 6 тысяч рублей. Также с 6 до 12 тысяч рублей увеличтится вычет для опекунов, попечителей, приёмных родителей на каждого ребёнка, если несовершеннолетний ребёнок является инвалидом.Доноров приравняют к волонтерам и распространят на первых аналогичные меры поддержки: например, при поступлении в образовательные организации будут начисляться дополнительные баллы, студенты-доноры смогут, как и работающие граждане, получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра. Донорские организации смогут участвовать в конкурсах и грантах, получать субсидии и помещения в аренду.С 1 января появятся единые требования к предоставлению социальной поддержки. Теперь все органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации, будут осуществлять назначение и предоставление социальных услуг и государственной помощи исключительно в электронном формате с помощью специализированной государственной информационной системы. Требование распространяется на: меры социальной защиты (поддержки); социальные услуги в рамках социального обслуживания; государственную социальную помощь; другие социальные гарантии и выплаты. Заявления можно будет подавать либо в электронном виде через федеральный или региональные порталы госуслуг, либо лично через МФЦ или в орган, организацию, предоставляющие госуслугу.С марта вступят в силу изменения в правила оформления инвалидности. В целом процедура освидетельствования останется прежней, однако при присвоении статуса «инвалид» будут учитываться потребности в реабилитации: после заключения инвалиду назначат одну или несколько целевых реабилитационных групп, которые учтут при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации.С сентября изменится порядок формирования больничных. Если в течение полугода гражданин получил четыре и более больничных листа, то новый листок нетрудоспособности ему выдадут на срок до трех календарных дней. Решение о продлении больничного будет принимать уже врачебная комиссия, на которую пациента направит лечащий врач. В расчет не берутся случаи ухода за больными родственниками, прохождения медреабилитации, получения медпомощи при социально значимых и иных особых заболеваниях.С января при покупке жилья на средства материнского капитала надо будет доказать, что оно пригодно для проживания. Решение о выдаче такого заключения примут региональные или муниципальные межведомственные комиссии по оценке жилых помещений. Документ будет срочным, его действие длится один год с момента оформления. До принятия этого закона отказать в маткапитале могли в случаях, когда уже имелась информация о признании квартиры или дома непригодными для проживания.С марта для собственников частных домов начнет действовать новое правило — дом необходимо ставить на кадастровый учет сразу после завершения строительства, эксплуатировать их разрешат только после такой постановки и оформления права собственности. Сразу при регистрации придется определять точные границы земельного участка своей недвижимости. Также с марта у собственников земельных участков в населенных пунктах и владельцев садов и огородов будет всего три года с момента покупки для освоения участка. За это время они должны привести землю в пригодное для использования по назначению состояние (например, очистить от сорняков, зарослей, мусора, если участок предназначен для огорода, подготовить площадку для строительства, если он выдан для возведения дома). По тем участкам, которые уже находятся в собственности, срок освоения будет исчисляться с 1 марта 2025 года. А при строительстве нового частного дома станет обязательным использование эскроу-счетов — доступ к специальному счету застройщик сможет получить только после завершения строительства.Правила расселения жителей аварийных многоквартирных домов изменятся с 1 января. Размер денежной компенсации пересчитают по-новому — из нее могут вычесть расходы на снос или реконструкцию. Вместе с тем, жильцам разрешат приватизировать квартиру в доме, признанном аварийным — для выбора мер поддержки. Также владельцу квартиры могут предоставить не одно, а несколько жилых помещений взамен аварийного (при условии, что общая площадь останется такой же).Управляющие компании будут отчитываться перед собственниками по новым правилам. Введена единая форма годового отчёта и дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами, В итоге собственникам многоквартирных домов будет проще разобраться, на что УК потратила их средства.С 2025 года застройщики при заключении договора о комплексном развитии территорий будут вносить в проект обязательное строительство соцобъектов – школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов, мест для обеспечения безопасности (например, для размещения участковых или пожарного депо). Источник финансирования такого строительства будет определяться при принятии решения о комплексном развитии территории.С января вводится профилирование работодателей. Чтобы оказывать поддержку в сфере занятости, работодателей распределили на группы в зависимости от организационно-правовой формы, вида деятельности, финансового положения и др. Появится реестр «плохих» работодателей, у которых ранее выявлялись случаи нелегального трудоустройства. В такой реестр внесут работодателей, которые подменяют трудовые отношения договорами гражданско-правового характер, в целом уклоняются от оформления трудовых договоров либо некорректно их оформляют. Компании и ИП должны будут подавать данные о сокращении штата, ликвидации и других действиях в службу занятости через платформу «Работа в России».С марта добавятся новые меры для борьбы с «серыми» зарплатами. В Трудовом кодексе закрепят и конкретизируют порядок таких действий, как привлечение к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, содействие в погашении долга по зарплате, разъяснительная работа с участием сторон социального партнерства. Начнет действовать новый порядок оплаты труда в выходные и праздники. Взять отгул за работу в выходной или праздничный день сотрудники вправе только в течение года, также можно прибавить этот день к ближайшему отпуску. Если дни не были использованы, работодатель должен выплатить компенсацию за такие отгула при увольнении. С марта также заработает новая статья Трудового кодекса, которая будет регулировать труд наставников. Наставничество для сотрудника будет оплачиваемым, поручить такие функции специалисту можно будет только с его письменного согласия. От наставничества можно будет отказаться досрочно.В наступившем году ужесточается наказание за привлечение граждан в финансовые пирамиды. КоАП дополняется статьей «Незаконное привлечение инвестиций физических лиц». Для компаний взыскание составит от 300 тысяч до миллиона рублей с возможным приостановлением деятельности на срок до трех месяцев. Обычным людям, собирающим деньги с помощью мошеннических схем, придется заплатить штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица — от 20 до 100 тысяч рублей.Неоднократная продажа несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления может привести к уголовной ответственности. Штрафы дойдут до 80 тысяч рублей, а срок исправительных работ составит до года. С марта все кальянные смеси приравняют к никотинсодержащей продукции. Сейчас смесь, в которой массовая доля никотина менее 0,01%, считается безникотиновой, и на нее не распространяются требования, предъявляемые к никотинсодержащей продукции.С ноября нотариусы начнут информировать наследников о долгах — с момента открытия наследственного дела у нотариуса будет три рабочих дня, чтобы запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о наличии кредитной истории у наследодателя, а затем навести справки о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего и сообщить об этом наследникам. Главная цель нововведений состоит в том, чтобы дать возможность наследнику принять взвешенное решение — вступать в наследство или нет: в соответствии с Гражданским кодексом в состав наследства входит не только имущество наследодателя, но и его долги, которые иногда могут оказаться выше суммы наследства.С января изменятся правила провоза домашних животных в поездах — теперь для проезда с кошкой или собакой не нужно будет выкупать целое купе. В случае выкупа целого купе можно будет перевезти до 4-х крупных собак или переносок с животными.С 5 февраля для иностранцев и лиц без гражданства, у которых нет законных оснований находиться в РФ, начнет действовать режим высылки: после включения мигранта в реестр контролируемых лиц для незаконных мигрантов человек должен или выехать из страны, или урегулировать в ней свое правовое положение. На время режима ему запретят покупать и продавать недвижимость и транспорт, управлять автомобилем, получать водительские права, вступать в брак, открывать счет в банке. В случае неоднократного, — два и более раза неисполнения мигрантом обязанностей, принимается решение о депортации без решения суда.1 января начнет действовать Национальный словарный фонд России — единый цифровой ресурс, в котором содержится информация словарей русского языка. В фонд интегрированы словари, созданные за последние три века, представлены данные о нормах современного русского литературного языка. Информация, содержащаяся в фонде, будет общедоступной.Российская Академия Наук (РАН) в обязательном порядке будет участвовать в экспертизе школьных учебников — речь идет о проверке содержания на научную обоснованность.С сентября вузы России переходят на новую систему высшего образования. Понятие «бакалавриат», «специалитет» и «магистратура» будут отменены. Теперь их заменят «базовое высшее» и «специализированное высшее» образование. Также в российских дипломах теперь не будет приложения европейского образца.В детских лагерях отдыха появится единая программа воспитательной работы. Среди обязательных мероприятий, которые должны помочь сформировать трудолюбие, взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и природе – родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы, показ фильмов, игры и другие мероприятия.С апреля вводится запрет принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Согласно новому закону, дети иностранных граждан смогут быть зачислены на обучение по основным общеобразовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их пребывания в России. Помимо этого, необходимо будет успешно пройти тестирование на знание русского языка при приеме в школу. Тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ.С 1 января вырастет сразу ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, штраф за непристегнутый ремень увеличится с одной до полутора тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора обойдется нарушителю в 7,5 тысячи рублей. С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Изменятся условия оплаты штрафов: льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления (а не 20, как сейчас), но «скидка» составит уже не 50%, а 25 %. Собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов.С 1 марта для постановки автомобиля на учет в ГИБДД больше не требуется предъявление полиса ОСАГО. Автовладельцы получат право сначала зарегистрировать транспортное средство, а уже потом оформить полис ОСАГО. Однако обязательства иметь действующий полис ОСАГО при эксплуатации автомобиля сохраняются. Вместе с тем, с марта наличие полисов ОСАГО начнут проверять дорожные камеры: автоматически сплошным потоком у всех автомобилей на дороге. С марта начнется реформа регистрации и эксплуатации мопедов, электровелосипедов и электросамокатов — на первом этапе начнут действовать четкие критерии для определения электровелосипедов: в эту категорию попадут велосипеды с мотором мощностью не выше 0,25 кВт. Всё, что выходит за пределы этого ограничения, станет мопедами, для управления которыми требуются права. Скорость электросамокатов ограничат 25 км/час — при ее превышении и наличии сидения мобильное средство передвижения также приравняют к мопеду. А с сентября 2026 года планируется регистрировать в десятидневный срок с момента покупки в специальном федеральном реестре мопеды, электрические велосипеды и электросамокаты.