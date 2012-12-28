Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Здоровье
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16 минут назад
На смену гонконгскому гриппу опять пришел свиной
В России активно распространяется вирус гриппа, вызывающий пневмонию за 24 часа.
— Вирус H1N1 еще называют свиным гриппом. Он обычно появляется через каждые 2-3 года. В декабре прошлого года свиной грипп стал вытеснять гонконгский — штамм H3N2. Появление в названии вируса H1N1 цифры 2009 отсылает нас к знаменитой пандемии свиного гриппа, который свирепствовал в 2009 году России и в Липецкой области и убил немало людей. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на пятый-седьмой день и позже, то при свином гриппе осложнения могут развиваться уже на второй-третий день болезни, — сказал GOROD48 главный внештатный эпидемиолог региона, главврач областного Центра инфекционных болезней Андрей Филатов.
По словам специалиста, заболеваемость свиным гриппом резко набирает ход. В Липецкой области уже зафиксированы несколько таких случаев. Андрей Филатов прогнозирует пик заболеваемости на январь-февраль.
Основной метод борьбы с этим штаммом гриппа, как, впрочем, и с любым другим, — вакцинация. По словам Андрея Филатова, с этим в регионе все более-менее успешно. Так, медработники и учителя в Липецкой области привиты более чем на 90%, липчане, входящие в группы риска по возможным осложнениям от заболеваемости гриппом, привиты на 75%. В целом, как утверждает главврач областного Центра инфекционных болезней, охват населения региона вакцинацией превысил 60%. Этого достаточно, чтобы относительно спокойно пройти всплеск заболеваемости свиным гриппом.
Вакцинация, напомним, не спасает от болезни, но обеспечивает ее протекание в спокойной фазе, спасает в подавляющем большинстве случаев от летального исхода. Впрочем, с учетом молниеносного развития болезни Андрей Филатов не советует заниматься самолечением. Главный внештатный эпидемиолог региона рекомендует при первых же признаках болезни — высокой температуре, кашле и насморке, головных болях и боли в горле, учащенном дыхании, иногда расстройстве ЖКТ, тошноте и рвоте — не мешкая обращаться к врачам.
Напомним, что в последний раз в Липецке свиной грипп в январе-феврале 2023 года убил троих: 73-летнюю женщину, 61-го летнего мужчину и семимесячного малыша.
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