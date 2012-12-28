В районе Тракторного горел дом

К счастью, расселенный.

Сегодня ночью пожарный расчет выезжал тушить пламя в доме №10 на улице Волгоградской. В расселенном здании полыхал мусор в одном уже нежилом помещении на площади 30 квадратных метров.Расселенные, но не снесенные дома – бич старых районов Липецка. В районе Тракторного демонтировать старые бараки и двухэтажки должны застройщики по планам комплексного развития территории, реализация которых рассчитана на несколько лет. Всего же в городе под снос предназначены порядка 90 зданий, но на это у мэрии нет средств. Так, в прошлом году администрация Липецка снесла семь таких домов, в этом запланировано демонтировать только пять. Среди них — две пятиэтажки: в 9-м микрорайоне и на проезде Осеннем.