Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
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58 минут назад
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В районе Тракторного горел дом
К счастью, расселенный.
Расселенные, но не снесенные дома – бич старых районов Липецка. В районе Тракторного демонтировать старые бараки и двухэтажки должны застройщики по планам комплексного развития территории, реализация которых рассчитана на несколько лет. Всего же в городе под снос предназначены порядка 90 зданий, но на это у мэрии нет средств. Так, в прошлом году администрация Липецка снесла семь таких домов, в этом запланировано демонтировать только пять. Среди них — две пятиэтажки: в 9-м микрорайоне и на проезде Осеннем.
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