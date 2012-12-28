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415
58 минут назад
4

В районе Тракторного горел дом

К счастью, расселенный.

Сегодня ночью пожарный расчет выезжал тушить пламя в доме №10 на улице Волгоградской. В расселенном здании полыхал мусор в одном уже нежилом помещении на площади 30 квадратных метров.

Расселенные, но не снесенные дома – бич старых районов Липецка. В районе Тракторного демонтировать старые бараки и двухэтажки должны застройщики по планам комплексного развития территории, реализация которых рассчитана на несколько лет. Всего же в городе под снос предназначены порядка 90 зданий, но на это у мэрии нет средств. Так, в прошлом году администрация Липецка снесла семь таких домов, в этом запланировано демонтировать только пять. Среди них — две пятиэтажки: в 9-м микрорайоне и на проезде Осеннем.
аварийное жилье
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
36 минут назад
А для меня Тракторный это история.... В таком же доме жили наши родственники Тётя Шура умерла и дядя Лёня - умер, а я все еду в автобусе через весь город в гости с родителями и радуюсь встречи с братом Пусть стоят эти дома - вот помру тогда и сносите!
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Черная дыра
45 минут назад
У чиновника пять ярдов дома нашли и 1700 объектов недвижимости, а в городе с металлургическом гигантом #1 в Европе , с эконом зоной лучшей на 1/6 части суши денег нет, удивительно
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Гость
8 минут назад
Пиши 58000, чего уж тут..
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Не совсем так
52 минуты назад
На аттрахционы деньги есть.
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