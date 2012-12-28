Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
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сегодня, 15:42
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Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Евгений Боровских опубликовал пост в связи с инцидентом в «Томато», где 7-летняя девочка сломала ногу.
«Сейчас по сети быстро распространяется информация о том, что на улице Мира, где находится новогодняя детская зона развлечений, на ребенка упала горка. Считаю необходимым прояснить ситуацию.
На самом деле весь инцидент выглядит следующим образом: вчера в районе 23:00 в одном из кафе в игровой зоне на девочку 7 лет упала пластиковая горка. Ребенок получил закрытый перелом нижней трети бедра без смещения. Девочке ничего не угрожает. С родителями девочки связались, при необходимости окажем помощь. В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе все причины и обстоятельства произошедшего в целях недопущения повторения таких инцидентов.
На уличных горках, размещенных на улицах города или на малых архитектурных формах, которыми украшена улица Мира, никаких происшествий зафиксировано не было. Все конструкции перед установкой прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, и никаких нарушений выявлено не было. Безопасность наших жителей, особенно детей, остается главным приоритетом».
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