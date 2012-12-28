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сегодня, 15:42
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Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»

Евгений Боровских опубликовал пост в связи с инцидентом в «Томато», где 7-летняя девочка сломала ногу.

Мэр Ельца Евгений Боровских посвятил пост в своем телеграм-канале инциденту с первоклассницей, сломавшей ногу в центре города:

«Сейчас по сети быстро распространяется информация о том, что на улице Мира, где находится новогодняя детская зона развлечений, на ребенка упала горка. Считаю необходимым прояснить ситуацию.

На самом деле весь инцидент выглядит следующим образом: вчера в районе 23:00 в одном из кафе в игровой зоне на девочку 7 лет упала пластиковая горка. Ребенок получил закрытый перелом нижней трети бедра без смещения. Девочке ничего не угрожает. С родителями девочки связались, при необходимости окажем помощь. В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе все причины и обстоятельства произошедшего в целях недопущения повторения таких инцидентов.

На уличных горках, размещенных на улицах города или на малых архитектурных формах, которыми украшена улица Мира, никаких происшествий зафиксировано не было. Все конструкции перед установкой прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, и никаких нарушений выявлено не было. Безопасность наших жителей, особенно детей, остается главным приоритетом».
ЧП
дети
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Фунтик
7 минут назад
А что тут такого? Детишки и в 5:00 утра с пьяными мамашами на такси катаются.. они же мать!
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Лиза
46 минут назад
Почему родители совсем не думают о ребёнке? В это время ребёнок должен спать.
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Девочка
48 минут назад
была с матерью !Какие могут быть вопросы про 23 часа времени ?
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Ну
51 минуту назад
Что, это из тойже "серии", когда подростки в КБ Чайковского "Щелкунчик" слушали. Родители!!! Вы когда за своими детьми смотреть будете? Праздники не являются поводом нарушения режима дня ребёнка!!!
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Анна
сегодня, 15:59
Спасибо хоть мэр прояснил ситуацию !
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Оксана
сегодня, 15:56
А что девочка 7 лет делала около 23:00 в кафе?
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Ю
сегодня, 15:54
Интересно,что в 23.00 ребенок делал на игровой зоне? Ребенку 7 лет.
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