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348
51 минуту назад
5

МЧС предупреждает о гололеде и гололедице

Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и днем 4 января ожидается мокрый снег, гололед, гололедица.

Гололед образуется при температуре воздуха от нуля до минус трех градусов. Корка намерзшего льда на поверхности земли, тротуарах, дорогах, деревьях, проводах при намерзании переохлажденного дождя и мороси может достигать нескольких сантиметров.

ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на соблюдение мер безопасности при таких погодных условиях:

— примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

— передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю;

—- особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва;

— водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.



погода
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Комментарии (5)

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горожанин
10 минут назад
Короче, пенсионеры должны обладать навыками морских котиков США, освоив, в частности, экстремальное передвижение по местности с молниеносной группировкой и перекатыванием.
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Леликов Сергей г. Липецк
10 минут назад
Хорошо,если рекомендации по экипировка,и нахождению можно понять,то про инфраструктуры,а так же ее повреждение,скажу сразу: случай из жизни-обрыв провода уличного освещения,в жилой зоне,при звонке(были праздники), по номеру указанному внутри жилого дома: сказали звонить в мычаэс!!!!!! Так что.......не надо на людей обязанности перекладывать,усиленный режим несения "службы".
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Дорожники
21 минуту назад
Ждем тысячи липецких волонтеров с песком на улицах города.
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Вадим
32 минуты назад
Интересно, выйдут ли из новогоднего запоя управляшки в связи с этой "аномалией"? Или продолжат бездельничать включительно по восьмое как "положено по закону"? )
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Ждун
36 минут назад
Ждем доклад о сотнях дворников и тысячах тонн пескосоляной смеси.
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