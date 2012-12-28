МЧС предупреждает о гололеде и гололедице

Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и днем 4 января ожидается мокрый снег, гололед, гололедица.Гололед образуется при температуре воздуха от нуля до минус трех градусов. Корка намерзшего льда на поверхности земли, тротуарах, дорогах, деревьях, проводах при намерзании переохлажденного дождя и мороси может достигать нескольких сантиметров.ГУ МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на соблюдение мер безопасности при таких погодных условиях:— примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);— передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю;

—- особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва;

— водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.