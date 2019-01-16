В 2018 году были полностью обновлены газовые сети в 79 многоэтажках области

Липецкая область уделяет большое внимание вопросам безопасности при эксплуатации газовых сетей многоквартирных домов. Программа капитального ремонта в данном случае является действенным механизмом, который помогает комплексно решать острую проблему изношенности газовых сетей.

В рамках исполнения краткосрочного плана капитального ремонта 2018 года осуществлен капитальный ремонт газовых сетей в 79 многоквартирных домах на общую сумму 34,82 млн. руб.. В соответствии с краткосрочным планом 2019 года запланирован капитальный ремонт систем газоснабжения в 188 домах региона на общую сумму 92,54 млн.руб.

Стоит отметить, что в 2018 году при выполнении данного вида работ Фонд капитального ремонта столкнулся с рядом сложностей, а именно несвоевременным допуском граждан в квартиры, так как ремонт инженерных газовых сетей происходит не только в местах общего пользования, но и непосредственно в квартирах собственников, причем для проведения работ требуется 100% доступ в рамках единого стояка.

«Модернизированные газовые сети многоквартирного дома это - гарантия безопасности жителей. Мы просим собственников быть сознательными и ответственными - не препятствовать проведению капитального ремонта газовых сетей, а наоборот оказывать содействие. Налаженное взаимодействие между сторонами позволяет выполнять работы в течении 2-3 недель, к сожалению, при несвоевременных допусках работы затягиваются до 2-4 месяцев» - прокомментировал генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Важно добавить, что Управление ЖКХ Липецкой области, совместно с Фондом капитального ремонта активно проработают вопрос усиления мер безопасности при проведении капитального ремонта, а именно установки датчиков-газоанализаторов. Данное новшество при утечке газа позволит, отключать подачу газа постоячно и автоматически направлять сигнал диспетчеру. Однако для реализации этого проекта необходимы изменения в законодательство Липецкой области, направленные предложения по внесению таких изменений в 2018 году были отклонены по ряду причин, в 2019 году Фонд планирует повторно предложить данную инициативу.

Напомним, что еще 2 года назад Минстрой РФ рекомендовал в приоритетном порядке при реализации программы капитального ремонта выполнять виды работ, отвечающие за безопасность жизнедеятельности граждан: замену лифтового оборудования и модернизацию газовых сетей. При этом Липецкая область пока одна из первых, кто активно начал модернизировать газовые сети в рамках исполнения программы капитального ремонта.



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