Происшествия

14 минут назад

Эпическая погоня за 18-летним магазинным вором попала на камеру наблюдения

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#грабеж
Эпическая погоня за 18-летним магазинным вором попала на камеру наблюдения

Юный липчанин пытался вынести из магазина рюкзак с шоколадом.

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Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о грабеже, возбужденное в отношении 18-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в январе этого года юноша пытался похитить из магазина по Трубному проезду 28 плиток шоколада общей стоимостью 1500 рублей. Похищенный шоколад он сложил в сумку и попытался пронести мимо кассы, но был задержан сотрудниками магазина.

4 192
#грабеж

Комментарии (4)

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Молодец

44 секунды назад
Полакомиться захотел. Не нужно сажать паренька, назначить исправительные работы. Пусть снег убирает да сосульки сбивает.
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valerafromsplus

1 минуту назад
У кого, земляки, какие версии? Что это за "шоколадная война?".
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Tt

1 минуту назад
В администрации миллиардами воруют и ничего,а вы парню за 1500 руб жизнь ломаете...
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valerafromsplus

2 минуты назад
Чё-то в последнее время на Шоколад охотятся.
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