Эпическая погоня за 18-летним магазинным вором попала на камеру наблюдения

Юный липчанин пытался вынести из магазина рюкзак с шоколадом.

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о грабеже, возбужденное в отношении 18-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в январе этого года юноша пытался похитить из магазина по Трубному проезду 28 плиток шоколада общей стоимостью 1500 рублей. Похищенный шоколад он сложил в сумку и попытался пронести мимо кассы, но был задержан сотрудниками магазина.