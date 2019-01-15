Ударившую ножом сожителя алкоголичку приговорили к условному наказанию

Женщину спас статус многодетной матери.

В августе прошлого года 41-летняя жительница Ельца умело подрезала своего сожителя. В приговоре суда этот процесс описывается так: «держа в правой руке нож, развернулась через левое плечо и умышленно нанесла данным ножом один удар в область грудной клетки слева, причинив потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего слепого колото-резаного ранения груди».



Оба участника преступления были пьяны.



- Действия подсудимой были квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.



Оказалось, что подозреваемая в применении ножа стоит на учете в наркологическом диспансере как алкоголичка. Будучи многодетной матерью, привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



Свою вину в содеянном женщина признала полностью. В суде она просила рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке, не требующем разбирательства. Ей пошли навстречу. В итоге процесс закончился за пару часов. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.