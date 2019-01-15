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Ударившую ножом сожителя алкоголичку приговорили к условному наказанию

7 882
#поножовщина
Ударившую ножом сожителя алкоголичку приговорили к условному наказанию

Женщину спас статус многодетной матери.

В августе прошлого года 41-летняя жительница Ельца умело подрезала своего сожителя. В приговоре суда этот процесс описывается так: «держа в правой руке нож, развернулась через левое плечо и умышленно нанесла данным ножом один удар в область грудной клетки слева, причинив потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего слепого колото-резаного ранения груди».

Оба участника преступления были пьяны.

- Действия подсудимой были квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

Оказалось, что подозреваемая в применении ножа стоит на учете в наркологическом диспансере как алкоголичка. Будучи многодетной матерью, привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Свою вину в содеянном женщина признала полностью. В суде она просила рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке, не требующем разбирательства. Ей пошли навстречу. В итоге процесс закончился за пару часов. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
7 882
#поножовщина

Комментарии (7)

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48

24 минуты назад
Как так, про нее согласна,но про детей не надо,они в чем виноваты? А вот наказать по сжесче надо было ...
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Резать дальше

25 минут назад
Резать дальше будет!Хорошо бы не попались родные или друзья судьи!!!
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гость

31 минуту назад
444, ты где убийство увидел писака хренов!
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Как так

34 минуты назад
Ну и что , что она многодетная, эта алкашня разве их воспитывает? Наоборот это должно быть оттягчающим, а не смягчающим, наплодила не понятно что и бросила
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нквд

40 минут назад
Желтолицие за наркоту к смертной казни а у нас миндальничают
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гуляй рванина

41 минуту назад
больше чем условняк не дадут
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444

52 минуты назад
За убийство условно стали давать,это просто писdец,в США эту дуру на 25 лет закрыли бы
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