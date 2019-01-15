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Суд Таиланда приговорил Лесли и Рыбку к условному наказанию

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#Лесли #Рыбка
Суд Таиланда приговорил Лесли и Рыбку к условному наказанию

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда приговорили к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку, - передает РИА-Новости из зала суда.

Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме девять месяцев и сейчас ждут депортации на родину. До этого они будут находиться в центре временного содержания.

Восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале прошлого года, когда они проводили "секс-тренинг" в одной из гостиниц.

Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства. В апреле эти обвинения сняли из-за поправок к закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.

Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до десяти лет тюрьмы.
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#Лесли #Рыбка

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