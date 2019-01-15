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Суд Таиланда приговорил Лесли и Рыбку к условному наказанию
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме девять месяцев и сейчас ждут депортации на родину. До этого они будут находиться в центре временного содержания.
Восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале прошлого года, когда они проводили "секс-тренинг" в одной из гостиниц.
Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства. В апреле эти обвинения сняли из-за поправок к закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.
Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до десяти лет тюрьмы.