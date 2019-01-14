Общество
сегодня, 20:09
И днем и ночью кот зеленый... по Грязям совершает путь
В Грязях заметили крашенного кота
"Неизвестные Грязинские живодёры покрасили белого кота в зелёный цвет. Бедное животное заметили на ул. Коммунальная", сообщили читатели Грязей GOROD48.
К слову, мода красить животных распространена на черноморском побережье,в курортных зонах фотографами. Так они зарабатывают на курортниках, фотографируя отдыхающих с "необычными животными".
Красить котов принято и у цыган, такие коты, по их мнению, приносят в дом счастье. В Интернете еще можно найти статью из одной из липецких газет, в которой автор рассказал, как был ошарашен, увидев у цыган на Пасечках розовых кошек.
В контактных зоопарках также часто красят животных, чтобы удивить посетителей. Красят барашек в одном из сафари-парков Липецкой области. В основном используются безвредные, пищевые красители, но кто знает, чем покрасили грязинского кота.
К слову, мода красить животных распространена на черноморском побережье,в курортных зонах фотографами. Так они зарабатывают на курортниках, фотографируя отдыхающих с "необычными животными".
Красить котов принято и у цыган, такие коты, по их мнению, приносят в дом счастье. В Интернете еще можно найти статью из одной из липецких газет, в которой автор рассказал, как был ошарашен, увидев у цыган на Пасечках розовых кошек.
В контактных зоопарках также часто красят животных, чтобы удивить посетителей. Красят барашек в одном из сафари-парков Липецкой области. В основном используются безвредные, пищевые красители, но кто знает, чем покрасили грязинского кота.
bdfy
Горожанин
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Тося
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Большой куш
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синячок-боровичок
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