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И днем и ночью кот зеленый... по Грязям совершает путь

12 1034
#кот
И днем и ночью кот зеленый... по Грязям совершает путь

В Грязях заметили крашенного кота

"Неизвестные Грязинские живодёры покрасили белого кота в зелёный цвет. Бедное животное заметили на ул. Коммунальная", сообщили читатели Грязей GOROD48.

К слову, мода красить животных распространена на черноморском побережье,в курортных зонах фотографами. Так они зарабатывают на курортниках, фотографируя отдыхающих с "необычными животными".

Красить котов принято и у цыган, такие коты, по их мнению, приносят в дом счастье. В Интернете еще можно найти статью из одной из липецких газет, в которой автор рассказал, как был ошарашен, увидев у цыган на Пасечках розовых кошек.

В контактных зоопарках также часто красят животных, чтобы удивить посетителей. Красят барашек в одном из сафари-парков Липецкой области. В основном используются безвредные, пищевые  красители, но  кто знает, чем покрасили грязинского кота.
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#кот

Комментарии (12)

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bdfy

3 минуты назад
Сколько же у нас е...тых
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Горожанин

3 минуты назад
Дикари!
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Гость

5 минут назад
Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю животных...…..
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Тося

16 минут назад
На котике отразились выбросы предприятий г.Липецка.Зловония не прошли бесследно.
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123

37 минут назад
природа пошутила над котиком
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Большой куш

43 минуты назад
Так они цигане что ли?
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Ахахаха

44 минуты назад
Красить котов принято и у цыган, такие коты, по их мнению, приносят в дом счастье
ответить

синячок-боровичок

45 минут назад
я постоянно вижу снежного человека или инопланетян
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ха-ха-ха

47 минут назад
первый раз такое вижу! смеялся минуту
ответить

....

48 минут назад
Российские наркологи наконец завершили разработку оборудования, позволяющего фотографировать бредовые галлюцинации.... ждем фото белочек, зеленых чертей и честных чиновников....
ответить
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