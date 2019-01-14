47 минут назад
В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно, умеренный, местами небольшой снег, ночью местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек, временами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем составит от 0 до 2 градусов мороза.
15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.
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12.01.2019 10:10Погода в Липецке
Гость.