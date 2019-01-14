В Липецкой области ветрено и на 10 градусов теплее нормы

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики.

Погода будет неустойчивой, с колебаниями температуры воздуха, осадками преимущественно в виде снега, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Также прогнозируется порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 января - 0-2 градусов мороза что на 8-10 градусов выше нормы, 16 и 17 января — 5-7 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно, умеренный, местами небольшой снег, ночью местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек, временами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем составит от 0 до 2 градусов мороза.



15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза.



