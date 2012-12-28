Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Происшествия
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39 минут назад
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Отбой воздушной опасности
Регион пережил очередную неспокойную ночь.
Желтый уровень тоже отменили – в половине шестого утра.
Сообщений об ущербе в Липецкой области пока не поступало. По информации Интернет-источников, ночью серьёзной атаке подверглась соседняя Курская область, в том числе, вероятно, и с применением дальнобойных ракет. По словам курского губернатора Алексей Смирнова, ночью над его регионом были уничтожены 27 БПЛА и 2 ракеты. По сообщению мониторинговых каналов, бел сбит и один беспилотник, летевший в сторону Липецкой области.
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