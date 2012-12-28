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1275
39 минут назад
1

Отбой воздушной опасности

Регион пережил очередную неспокойную ночь.

Красный уровень воздушной опасности был отменён в Липецкой области ближе к 4-м утра. Но сохранялся желтый уровень, обозначающий, что угроза сохраняется у границ региона.

Желтый уровень тоже отменили – в половине шестого утра.

Сообщений об ущербе в Липецкой области пока не поступало. По информации Интернет-источников, ночью серьёзной атаке подверглась соседняя Курская область, в том числе, вероятно, и с применением дальнобойных ракет. По словам курского губернатора Алексей Смирнова, ночью над его регионом были уничтожены 27 БПЛА и 2 ракеты. По сообщению мониторинговых каналов, бел сбит и один беспилотник, летевший в сторону Липецкой области.
Воздушная тревога
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
27 минут назад
Беспилотники посмотрели на наши раскопки,и ужаснулись.Им тут делать нечего,сами управимся.
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