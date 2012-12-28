Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области

Не прошло и часа после отмены жёлтого уровня опасности, его вводят вновь

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщения экстренных служб.В 22.22 уже было объявление желтого уровня воздушной опасности, но его отменили через 20 минут. Через 50 минут – снова введение желтого уровня опасности.