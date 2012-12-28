Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Общество
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вчера, 23:32
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Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области
Не прошло и часа после отмены жёлтого уровня опасности, его вводят вновь
В 22.22 уже было объявление желтого уровня воздушной опасности, но его отменили через 20 минут. Через 50 минут – снова введение желтого уровня опасности.
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