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А знаете ли вы
45
8 минут назад

Знаете ли вы, что Липецк город арок?

Мы прошлись по городу с фотоаппаратом сняли десятки арок. По ним можно отследить, как развивалась застройка города. О липецких арках рассказывает новый выпуск рубрики #а знаете ли вы.

На фото ниже главная липецкая достопримечательность начала XX века — триумфальная арка на бывшей улице Лебедянской ныне Зегеля, построенная в 1912 году к приезду Великого князя Михаила Александровича. После событий 1917 года ее снесли как символ царизма.

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Эта арка, хоть и не часть здания, но ее можно считать первой в городе. Общественных зданий в Липецке тогда было раз-два и обчелся, а город был застроен усадьбами купцов, дворян и обывателей. Впрочем, застройка эта велась не хаотично, а по генеральному плану. Разработан он был после грандиозного пожара 1806 года, обратившего город в пепел.

По словам краеведа Александра Клокова, после пожара в городе сразу же взлетели цены на земельные участки.

— Существуют архивные данные о ссудах, которые липчане брали на строительство. Но земля в центре города выросла в цене и уже была не по карману большинству обывателей, они могли купить участки только на окраинах. Центр скупили купцы и зажиточные горожане. Строительство велось уже по новым правилам: крыть соломой дома категорически запрещалось, существовал регламент окраску. Был разработан определенный колер, и дома, ворота, заборы могли быть окрашены только в официально разрешенные цвета.

В центре Липецка богатые горожане построили 300 каменных домов. Усадьбы строились в разных архитектурных стилях, но арок в них не было.

Арки приходят в Липецк, когда город становится областным центром. В середине пятидесятых годов прошлого века еще торжествует сталинский ампир и именно в этом стеле ведется застройка достойная областного города. В пятидесятых дома с арками строятся в Левобережье, в центре города и на Соколе. Знаменитый дом с тройной аркой на Ушинского, 12 сегодня даже признан памятником культурного значения и охраняется государством. Сталинский ампир!

Левый берег богат на арки. Сразу три красуются в образующих один двор домах №1 по улице Парковой и №24 по проспекту Мира. Одна из них, прямоугольная, находится в углу дома №1, вторая, классическая, в доме проспект Мира, 24. Находится она со стороны улицы Невского. А еще одна — стороны улицы Парковой, вместе с такой же в соседнем доме на Прковой,3, они оформляют проход во двор и венчаются вазонами.

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На другой стороне проспекта Мира две арки украшают сталинский дом, в одном из крыльев которого когда-то находился знаменитый магазин «Сталевар».

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А это еще один дом на Левом берегу, по проспекту Мира,11

Знаменитая сталинка в центре города на Зегеля,1 имеет сразу две арки: со стороны Дома Советов, и со стороны ЦУМа. Добавим, что двором этого дома делает колодцем краснокирпичное здание бывшего реального училища, постройки начала XX века. Но оно без арок.

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Рядом — Дом Советов и здание Социального фонда. Дом Советов, постройки 1958 года в стиле советского монументального классицизма, памятник культурного наследия. В здании две арки со стороны улицы Интернациональной.

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Дом №3 по площади Соборной, в одной части которого расположен Социальный фонд, тоже с аркой, она выходит на Саперный спуск.

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Эти здания строились в последнее десятилетие для сталинского ампира. Затем начинается массовая застройка Липецка зданиями далекими от архитектурного искусства.

Но и в хрущевках и брежневках можно найти арки. Они конечно, не архитектурные, а скорее функциональные элементы. Если дом, длинный, то в нем обязательно должен быть сквозной проход, чтобы человек не обходить громадину, делая километровый крюк.

Такая арка — в хрущевке на Неделина,51а. Она единственный проход в 12-подъездном доме. И точно такая же, в точно таком же доме на Неделина, 17а. Если последовательно проходить через них, можно словить сильнейшее дежавю.

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Неподалеку, в доме на Неделина, 31,а, арка в первом этаже ныне торгового центра, раньше здесь было кафе «Каскад», со двора этого дома сквозь арку можно разглядеть памятник Пушкину на противоположно стороне улицы.

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Напротив, через двор, уже проспект Победы, и знаменитый длинный дом №19а с аркой-проходом, даже проездом для машин.

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На проспекте Победы есть еще еще две замечательные арки — с железными решетчатыми воротами — в домах №20 и №128.

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На улице Фрунзе две арки — в доме №30, он расположен большей частью на Коммунальной площади, и в доме №27, аж две арки.

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Красивая арка в доме на Первомайской,45, с видом на отводной канал. Дом — новодел, неопределенного стиля.

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Еще один знаменитый новодел на Советской,10, это прямо на площади Революции, тоже имеет красивую арку. Правда, сейчас ее вид портят работы на горбатом мосту. Эту арку построили в 90-х, вместе с домом. Но удивительно, что само здание находится под охраной государства, как городская усадьба XIX века.

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В 90-е годы этот дом возвели на месте бывшего магазина купца Русинова — первого в Липецке с товарами из Европы и столиц. Попасть него простые липчане не могли, на входе в магазин дежурили швейцары, они принимали и провожали в торговые залы покупателей из числа липецкой знати.

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После революции в здании располагался ОСОАВИАХИМ, а в Цветочном ныне сквере, раньше Ленинском, стояла парашютная вышка. В 40-50 в здании размещался Военторг, позже — первый липецкий ЦУМ. Это чуть позже ЦУМом станет здание на Ворошилова (в будущем «Детский мир»). И в этом же некогда магазине купца Русинова разместится первое кафе-мороженое «Сказка». Это позже оно переедет в новое здание почти напротив, на Советскую, 4.

В 1990 году здание, к тому моменту неоднократно перестроенное, в котором от магазина купца Русинова ничего не осталось, передали налоговой инспекции. И налоговики, взяв за основу уже утраченный магазин Русинова, построили западное крыло с аркой.

В Госдирекции по охране культурного наследия подчеркивают, что реконструкция здания являлась не научной. А под охрану его взяли по причине того, что на дворе стояло смутное время — девяностые.

Но, согласитесь, здание налоговой, хоть и не научно реконструированное, вида не испортило.

Сзади театра драмы им. Л.Н Толстого, в доме №7 по улице Ворошилова, где расположено управление строительства и архитектуры — тоже есть арка.

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 Есть арка и в новоделе на Жуковского, 30а.

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В дополнение к сталинским на улице Зегеля есть еще целых три арки: в домах №3, 23а и 44. Это уже 70-е.

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Дом №53 и 51а по Гагарина тоже делит арка.

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А вот в середине дома №6 по Гагарина, классическая сводчатая арка, через которую можно пройти на Орловскую улицу.

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В новых микрорайонах юго-запада расположена красивая высотка Стаханова,59 в которой сразу несколько сквозных псевдоарок. Они — фишка дома, придающая ему красоту.

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А в доме №61 рядом самый настоящий арочный проход.

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Интересный дом на Московской,57 один тех, что липчане называют китайской стеной. Между самим домом и гаражами вдоль дороги раскинулся целый каскад арок.

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Скорее всего мы нашли не все арки, и читатели в комментариях расскажут нам и о других.
а знаете ли вы
краеведение
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