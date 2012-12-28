Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу

В Липецке вручили Почетные знаки «Слава матери» и подвели итоги традиционной акции «Материнская слава». Высоких наград удостоились сразу две сотрудницы НЛМК.



Почетным знаком «Слава матери» наградили машиниста крана Копрового цеха НЛМК Любовь Мальцеву. На предприятии она трудится уже 47 лет. Любовь Михайловна вместе с мужем воспитала троих сыновей. Старший, Алексей, работает начальником склада сельскохозяйственных запчастей. Средний и младший сыновья, Александр и Даниил, пошли по стопам родителей — стали металлургами. Вместе с мамой они работают в Копровом цехе НЛМК.— Сыновья у меня прекрасные! Трудолюбивые, ответственные и любящие. Каждый день звонят, чтоб у знать, как у меня дела и по погоде ли я оделась? Они и между собой дружны. Причем, с самого детства. Старшие активное участие принимали в воспитании младшего — бывало и кашу ему варили, и в поликлинику водили. Строгой мамой я не была — была справедливой. Могла и наказать за провинность. Но любила и люблю я их безмерно, они это всегда знали, — поделилась Любовь Мальцева.Еще одна сотрудница НЛМК стала победительницей городской акции «Материнская слава». Татьяна Крутских 37 лет трудится машинистом крана в Ферросплавном цехе НЛМК. В семье две дочери. Старшая, Мария, получила диплом инженера Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I и в 2010 году пришла работать на НЛМК. Сейчас занимает должность специалиста Цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства. Младшая, Дарья, трудится методистом Областного центра культуры и народного творчества.— Мы с мужем растили дочерей в мире, любви и согласии. Считаю, что атмосфера, в которой воспитываются дети, очень важна. Семья у нас очень дружная. Много времени проводим вместе, все праздники отмечаем в семейном кругу. Дочки выросли внимательными и заботливыми, любят делать сюрпризы и неожиданные подарки. Однажды подарили мне полет на воздушном шаре. Какие это были эмоции! А как было приятно, когда одну из внучек назвали в мою честь Татьяной, — рассказала Татьяна Крутских.Торжественный прием для лучших мам Липецкой области прошел накануне Дня матери. Почетным знаком «Слава Матери» наградили 25 женщин региона, дипломы победительниц городской акции «Материнская слава» получили 10 липчанок.