Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
Общество
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы
Общество
19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную
Спорт
Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Общество
«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Происшествия
«Маленькие все пришли»
Общество
Читать все
С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах
Общество
Выпускников Академии молодого политика пригласили на стажировку в Липецкий горсовет
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
Экономика
В Липецкой области ускорился рост цен на бензин
Экономика
В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Происшествия
Дело 55-летнего организатора кооператива «Верное решение» дошло до суда
Происшествия
Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту
Происшествия
Новогоднее оформление площади Петра уже началось
Общество
Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
Читать все
НЛМК Live
24
12 минут назад

Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу

В Липецке вручили Почетные знаки «Слава матери» и подвели итоги традиционной акции «Материнская слава». Высоких наград удостоились сразу две сотрудницы НЛМК.

Почетным знаком «Слава матери» наградили машиниста крана Копрового цеха НЛМК Любовь Мальцеву. На предприятии она трудится уже 47 лет. Любовь Михайловна вместе с мужем воспитала троих сыновей. Старший, Алексей, работает начальником склада сельскохозяйственных запчастей. Средний и младший сыновья, Александр и Даниил, пошли по стопам родителей — стали металлургами. Вместе с мамой они работают в Копровом цехе НЛМК. 

— Сыновья у меня прекрасные! Трудолюбивые, ответственные и любящие. Каждый день звонят, чтоб у знать, как у меня дела и по погоде ли я оделась? Они и между собой дружны. Причем, с самого детства. Старшие активное участие принимали в воспитании младшего — бывало и кашу ему варили, и в поликлинику водили. Строгой мамой я не была — была справедливой. Могла и наказать за провинность. Но любила и люблю я их безмерно, они это всегда знали, — поделилась Любовь Мальцева.

Еще одна сотрудница НЛМК стала победительницей городской акции «Материнская слава». Татьяна Крутских 37 лет трудится машинистом крана в Ферросплавном цехе НЛМК. В семье две дочери. Старшая, Мария, получила диплом инженера Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I и в 2010 году пришла работать на НЛМК. Сейчас занимает должность специалиста Цеха технологической автоматизации и электрооборудования сталеплавильного производства. Младшая, Дарья, трудится методистом Областного центра культуры и народного творчества. 

— Мы с мужем растили дочерей в мире, любви и согласии. Считаю, что атмосфера, в которой воспитываются дети, очень важна. Семья у нас очень дружная. Много времени проводим вместе, все праздники отмечаем в семейном кругу. Дочки выросли внимательными и заботливыми, любят делать сюрпризы и неожиданные подарки. Однажды подарили мне полет на воздушном шаре. Какие это были эмоции! А как было приятно, когда одну из внучек назвали в мою честь Татьяной, — рассказала Татьяна Крутских. 

Торжественный прием для лучших мам Липецкой области прошел накануне Дня матери. Почетным знаком «Слава Матери» наградили 25 женщин региона, дипломы победительниц городской акции «Материнская слава» получили 10 липчанок. 

День матери
0
0
0
0
0
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru