Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Общество
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вчера, 23:12
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В местах подтоплений коммунальная техника будет работать всю ночь
Задействовано 30 единиц техники
«В смене – более 30 единиц спецтехники. Работа по расчистке сети ливневой канализации и откачке воды в местах подтоплений продолжается и будет идти всю ночь», — сообщают в администрации Липецка.
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