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вчера, 23:12
1

В местах подтоплений коммунальная техника будет работать всю ночь

Задействовано 30 единиц техники

Как сообщили в мэрии Липецка, несмотря на продолжающуюся непогоду и рекордные осадки, сотрудники муниципального управления благоустройства не сдаются.

«В смене – более 30 единиц спецтехники. Работа по расчистке сети ливневой канализации и откачке воды в местах подтоплений продолжается и будет идти всю ночь», — сообщают в администрации Липецка.

дождь
подтопления
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Комментарии (1)

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вчера, 23:32
Завтра увидим отчет мэрии: коммунальная служба с непогодой и рекордными осадками справилась на "отлично". И много цифр...
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