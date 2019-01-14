Общество

41 минуту назад

В Липецке ждут большой паводок

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#Паводок
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если весна будет ранняя. 

Сегодня главный спасатель Липецка Николай Новиков рассказал о прогнозе на паводок.

По словам начальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Липецка", если весна будет ранней, то паводок неизбежен из-за обилия в городе снега. Если же весна будет затяжной, как в прошлом году, то большая вода придёт лишь в традиционные места подтопления города: на Ниженку, улицы Каменный Лог, Шмидта, Комсомольская, ХХ партсьезда, в посёлок Заречье. 

- Глава Липецка уже дал задание готовиться к паводку. Ведь по запасам снега в городе прогноз метеорологов серьёзный. Мы разработали план работ, который предусматривает очистку русел рек и Каменного лога. Когда мы очистим их от мусора и подросли, они примут и легко пропустят большую воду и выведут её в реку Воронеж, - сказал Николай Новиков. 
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#Паводок
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Комментарии (3)

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Наглый

6 минут назад
Ниженка утонет по-любому хоть что делайте они уже боятся чисть не систь
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Кэп

18 минут назад
Везло и Липецку и области последние годы. Паводка не было. Но если он случится, не дай бог, уплывет полгорода и в области будет коллапс. Ничего к паводку не готово. Все это пустая болтовня. Молись, Новиков, чтобы снова пронесло!
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Сонный пожарник

25 минут назад
ну так кто же будет нас спасать от никотиновой зависимости
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