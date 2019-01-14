В Липецке ждут большой паводок

если весна будет ранняя.

Сегодня главный спасатель Липецка Николай Новиков рассказал о прогнозе на паводок.



По словам начальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Липецка", если весна будет ранней, то паводок неизбежен из-за обилия в городе снега. Если же весна будет затяжной, как в прошлом году, то большая вода придёт лишь в традиционные места подтопления города: на Ниженку, улицы Каменный Лог, Шмидта, Комсомольская, ХХ партсьезда, в посёлок Заречье.



- Глава Липецка уже дал задание готовиться к паводку. Ведь по запасам снега в городе прогноз метеорологов серьёзный. Мы разработали план работ, который предусматривает очистку русел рек и Каменного лога. Когда мы очистим их от мусора и подросли, они примут и легко пропустят большую воду и выведут её в реку Воронеж, - сказал Николай Новиков.

