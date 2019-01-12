Происшествия

27 минут назад

Шесть аварий произошло на кольце Катукова - Стахановас начала дня

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#Авария #ДТП
Шесть аварий произошло на кольце Катукова - Стахановас начала дня

Сегодня правила проезда этого кольца изменились.

Сегодня с 9 часов утра в Липецке изменилась схема движения на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Теперь кольцевое движение приобрело статус главной дороги. Как сообщают в профильном департаменте администрации Липецка, это позволит увеличить пропускную способность данного участка.

И хотя об этом событии липчан предупреждали заранее несколько раз все издания города сегодня на кольце случилось несколько аварий. Группа myregion48 социальной сети "Вконтакте" опубликовала записи шести таких столкновений.







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#Авария #ДТП

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13 минут назад
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