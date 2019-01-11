Общество

10 минут назад

Над Липецком запустят праздничный салют

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#юбилей #салют
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Над Липецком запустят праздничный салют

Фейерверк венчает юбилей области.

Вечером 18 января липчане смогут увидеть праздничный салют над Соборной площадью. Его пустят в 20 часов в честь 65-летия Липецкой области.

Этому же событию посвятили запуск специализированного сайта области65лет.рф. На этом ресурсе можно узнать планы праздничных мероприятий, которые состоятся как в районных центрах, так и в Липецке. В областном центре все народные гулянья состоятся 18 января.

Эпицентром юбилея станут Соборной площадь и Городище. В 13:30 на главной площади региона начнет работу «Липецкое подворье»: гостей ждет концертная программа из выступлений творческих коллективов из районов. В это же время на Городище откроют «Русские забавы». Там будут работать спортивные интерактивные площадки, всех угостит полевая кухня, любителей попеть пригласят на караоке-марафон.

В 16 часов все гулянье будет смещено на Соборную площадь. Там выступят кавер-группы, DJ устроят дискотеку на снегу. Завершит праздник салют.
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#юбилей #салют
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Комментарии (1)

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skrip

3 минуты назад
С собой иметь лопаты,вёдра с пескосоляной смесью
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