Общество
10 минут назад
Над Липецком запустят праздничный салют
Фейерверк венчает юбилей области.
Вечером 18 января липчане смогут увидеть праздничный салют над Соборной площадью. Его пустят в 20 часов в честь 65-летия Липецкой области.
Этому же событию посвятили запуск специализированного сайта области65лет.рф. На этом ресурсе можно узнать планы праздничных мероприятий, которые состоятся как в районных центрах, так и в Липецке. В областном центре все народные гулянья состоятся 18 января.
Эпицентром юбилея станут Соборной площадь и Городище. В 13:30 на главной площади региона начнет работу «Липецкое подворье»: гостей ждет концертная программа из выступлений творческих коллективов из районов. В это же время на Городище откроют «Русские забавы». Там будут работать спортивные интерактивные площадки, всех угостит полевая кухня, любителей попеть пригласят на караоке-марафон.
В 16 часов все гулянье будет смещено на Соборную площадь. Там выступят кавер-группы, DJ устроят дискотеку на снегу. Завершит праздник салют.
Этому же событию посвятили запуск специализированного сайта области65лет.рф. На этом ресурсе можно узнать планы праздничных мероприятий, которые состоятся как в районных центрах, так и в Липецке. В областном центре все народные гулянья состоятся 18 января.
Эпицентром юбилея станут Соборной площадь и Городище. В 13:30 на главной площади региона начнет работу «Липецкое подворье»: гостей ждет концертная программа из выступлений творческих коллективов из районов. В это же время на Городище откроют «Русские забавы». Там будут работать спортивные интерактивные площадки, всех угостит полевая кухня, любителей попеть пригласят на караоке-марафон.
В 16 часов все гулянье будет смещено на Соборную площадь. Там выступят кавер-группы, DJ устроят дискотеку на снегу. Завершит праздник салют.
skrip