В Липецке объявилась незарегистрированная в ГЖИ газовая служба

По мнению главного инженера АО «Газпром газораспределение Липецк» Вячеслава Дякова, у организации «Липецк газоучет» нет права заниматься обслуживанием газового оборудования в жилых домах.

Сегодня на улице Гагарина, 85, сотрудники АО «Газпром газораспределение Липецк» столкнулись с неприятным фактом - присутствием в пятиэтажке конкурирующей организации.- Мы заранее, согласовав свои действия с управляющими компаниями, действующими в этой части города, оповестили жильцов о профилактике работы газового оборудования. А сегодня выяснили, что только что перед нами по дому прошли люди в синей униформе, которые перед этим сорвали с досок объявлений у подъездов наши обращения и приклеили свои, от фирмы «Липецк газоучет». Но так как нашу организацию жильцы знают уже много лети, в квартиры людей в форме с неизвестным им логотипом они не пустили и уведомили нас об этих незнакомцах, - сообщила своему начальству специалист АО «Газпром газораспределение Липецк».На место инцидента выехали главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» Вячеслав Дяков и советник гендиректора организации Татьяна Семенова. Ко времени их приезда к дому прибыли и представители двух управляющих компаний - «Комфорт-Л» и «СтройСервис-Э», а также корреспондент GOROD48.Действительно, объявления Газпрома валялись у подъездов валялись, а на стенах были налеплены другие - от «Липецк газоучета».К моменту приезда руководства специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» знали от жильцов дома о том, что те самые двое мужчин и женщина, которые ходили по их квартирам, сейчас ходят по квартирам соседнего дома. Там и состоялась встреча двух, по Остапу Бендеру, «конкурирующих фирм».На куртке молодой блондинки написано «Газовая служба. Липецк. Газоучет». В ее руках - папка.- Вы кто? - спрашивает женщину Татьяна Семенова.- «Газслужба. Газоучет», - отвечает та.- У вас есть договорные отношения с управляющей компанией и с жильцами дома?- Да, - говорит блондинка.Но документов у нее нет. Где они? В офисе на площади Петра Великого, 2. А почему не на руках?- Я - новенькая. Спросите у начальства.Тут же подтянулись двое коллег блондинки. Один мужчина все время молчал, другой все время говорил. Он же и показал по просьбе Татьяны Семеновой свое удостоверение. В нем указано только ФИО мужчины и стоит большая круглая печать организации. И все.По словам говорящего работника «Липецк газоучета», он работает в этой питерской организации вот уже полтора года и знает, что у нее в России много филиалов. Адреса клиентов им указало начальство. Никаких документов троица в синих робах не предъявила ни представителям АО «Газпром газораспределение Липецк», ни работникам «управляшек».- Вы знаете, что вы не имеете права работать в Липецке, так как у вас нет регистрации в государственной жилищной инспекции? Вам будет интересно, наверное, узнать, что по вашей организации уже начата проверка, - сообщил одетым в спецовки всегда корректный Вячеслав Дяков.Но говорливый мужчина, как показалось, с украинским акцентом, стоял на своем. Мол, все мы делаем законно. И этим нервировал представителей управляющих компаний.- Вы не имеете права на работу с общедомовым газовым имуществом! У нашей организации на все работы, на диагностику, на монтаж, на демонтаж, на ремонт заключен договор вот с этой организацией, - заместитель гендиректора УК «Комфорт-Л» Владимир Шацких показывает на Вячеслава Дякова. - Вы вводите и жильцов в заблуждение! Жители знают, что в январе к ним приходят газовики, а вы просто обманываете людей, которые вас просто не знают!- Прежде чем заменить кран перед плитой, необходимо перекрыть газовый вентиль на входе. Выполнение газоопасных работ не предполагает присутствие сторонних организаций, у которых нет соответствующих договоров с управляющей компанией, - присоединяется к разговору и главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк».Но трио в синих куртках не слышит ни собственника газового оборудования, ни главного инженера эксплуатирующей организации. Мол, мы имеем право проводить профилактические работы и менять испортившееся оборудование на новое (при этом цена услуги на замену крана перед газовой плитой у «питерских» аховая - 1200 рублей!).- Да вы понимаете, что если вы чего-то наворочаете, а потом пострадают люди и имущество, мы первые пойдем под суд - мы, УК и организация, с которой у нас заключен договор на обслуживание? - спросил у работника «Липецк газоучета» Владимир Шацких.Перепалка закончилась тем, что представителям «Липецк газоучета» пригрозили обращением в полицию и в УФАС по Липецкой области.- Работы по техническому обслуживанию газового оборудования, а также иные работы, связанные с монтажом, демонтажом, заменой и ремонтом газового оборудования проводятся только специализированной организацией в рамках заключенных с собственником договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Реестр этих организаций опубликован на сайте госжилинспекции Липецкой области. Эти компании, включая и нашу АО «Газпром газораспределение Липецк», действуют в рамках правового поля. У нас заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования как с собственниками квартир, так и с управляющими компаниями, обслуживающими внутридомовые газовые сети. В рамках этих договоров мы и осуществляем свою деятельность, направленную в первую очередь на обеспечение безопасности при использовании газа в быту. Само заключение договора бесплатное, платит потребитель только за фактически оказанную услугу по проведению технического обслуживания или ремонту, - прокомментировала ситуацию помощник гендиректора АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова.Примечательно, что найти контакты организации «Липецк газоучет» GOROD48 не сумел. Но по номеру ИНН организации мы выяснили, что зарегистрирована она в Санкт-Петербурге. Уставной фонд ООО «Газ Эксплуатация» - 10 тысяч рублей. Ее учредитель и гендиректор Александр Тугулов как предприниматель работает с 2007 года. За ним числится шесть организаций, половина из которых уже ликвидирована. Но зарегистрированная 17 ноября 2017 года межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу ООО «Газ Эксплуатация» еще на плаву.