Общество

сегодня, 09:39

В Липецкой области выросли цены на электрички

3 586
#тариф #проезд
В Липецкой области выросли цены на электрички

И пассажиры, и региональная казна будут платить больше.

Пассажиры электричек в Липецкой области будут больше платить за поездки в железнодорожном транспорте. Управление потребительского рынка и ценовой политики установило новые тарифы. Они уже действуют.

Тариф для пассажиров для перевозки по одной 10-километровой зоне вырос с 18,6 до 19 рублей. Утвержден и новый экономически обоснованный тариф на услуги ППК «Черноземья». Он составит 56,23 рубля за одну 10-километровую зону. Ранее эту услугу оценивали в 51,17 рублей.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела по регулированию цен Наталья Киреева, экономически обоснованный тариф устанавливается для расчета субсидии на перевозки. То есть теперь пассажир платит по 19 рублей за проезд по каждой зоне перевозчику, а региональная казна будет доплачивать ППК «Черноземье» по экономически обоснованному тарифу.

Для сравнения, тариф на одну 10-километровую зону в Белгородской области составляет 18 рублей, а в Воронеже — 21,5 рублей.
3 586
#тариф #проезд

Комментарии (3)

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Житель

30 минут назад
Спасибо дедушке Путину за это....
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Моня

сегодня, 09:49
Это просто рывок....не.... прорыв.... Всё лучше и лучше.
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варя

сегодня, 09:48
А поезда в Москву отстой
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