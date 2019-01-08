Погода в Липецке

сегодня, 17:03

В Липецкой области холоднее обычного на 3 градуса

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#похолоднание
В Липецкой области холоднее обычного на 3 градуса

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона с востока – морозная погода сохранится, местами пройдет небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха составит 10-13 градусов мороза, что на 1-3 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный,5-10 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, при прояснениях до -23,  днем от 7 до 12 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 16 до 18 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов мороза.

День 9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов ниже нуля. 


448
#похолоднание

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