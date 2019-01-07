На перекрестке Папина - Доватора произошло лобовое столкновение

Пострадал один человек.

Сегодня вечером в Липецке на перекрестке улиц Папина и Доватора столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шкода". По словам очевидцев аварии, когда водитель "Шкоды", следовавший со стороны площади Победы, поворачивал на улицу Доватора в нее врезалась "Гранта".



В аварии пострадал пассажир "Лады". Его госпитализировали.



