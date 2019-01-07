Происшествия

сегодня, 22:29

На перекрестке Папина - Доватора произошло лобовое столкновение

5 856
#авария #ДТП
На перекрестке Папина - Доватора произошло лобовое столкновение

Пострадал один человек.

Сегодня вечером в Липецке на перекрестке улиц Папина и Доватора столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шкода". По словам очевидцев аварии, когда водитель "Шкоды", следовавший со стороны площади Победы, поворачивал на улицу Доватора в нее врезалась "Гранта".

В аварии пострадал пассажир "Лады". Его госпитализировали.

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
5 856
#авария #ДТП

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соседу

7 минут назад
Большинство отмороженные, жопник!!!!
ответить

valerafromsplus

24 минуты назад
Сколько там эта антенна будет стоять?
ответить

сосед

25 минут назад
! ты за всех не говори. петушара!!!!!
ответить

!

27 минут назад
На грантах, приорах и т. Д ездят одни отмороженные
ответить

valerafromsplus

31 минуту назад
Столкнулись Лэди и Школота.
ответить

Еще в рубрике

Пьяный прохожий разбил стекло иномарки бутылкой пива
#хулиганство
34
Пьяный прохожий разбил стекло иномарки бутылкой пива

сегодня, 14:38

Происшествия
В столкновении «ВАЗ-2110» и «Kia Spectra» пострадали несколько человек
#авария #ДТП
5
В столкновении «ВАЗ-2110» и «Kia Spectra» пострадали несколько человек

сегодня, 12:01

Происшествия
Пропавшего старика нашли
#пропавшие без вести
15
Пропавшего старика нашли

сегодня, 09:28

Происшествия
70-летний липчанин пропал в районе улицы Космонавтов
#пропавшие без вести
10
70-летний липчанин пропал в районе улицы Космонавтов

вчера, 20:51

Происшествия
Пропавший под Новый год мужчина найден
#пропавшие без вести
18
Пропавший под Новый год мужчина найден

вчера, 19:25

Происшествия
В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа
#авария #ДТП
47
В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа

вчера, 18:35

Происшествия