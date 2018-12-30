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В Москве ограничили продажу спиртного
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Под запрет также попадут соки и газированные напитки в стеклянных бутылках.
Ограничение будет действовать с 30 декабря до 8 января 2019 года. По словам Черникова, в этот период алкоголь, а также соки и газировку в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах возле мест проведения массовых мероприятий, площадок новогодних фестивалей и концертных площадок.
Как пояснил Черников, такая мера нужна «для профилактики травм и различного рода правонарушений».
В начале декабря столичные власти организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя и фактов его продажи в неположенное время. По словам Черникова, цель предновогодних рейдов была в том, «чтобы людей, которые хотели бы прийти на мероприятия в нетрезвом состоянии, было меньше».
По данным исследования производителя онлайн-касс «Эвотор», в преддверии Нового года продажи алкоголя в розничных магазинах увеличились на 34%. Особенно это коснулось шампанского, рома, вермута, ликеров и коньяка, - передает РБК.