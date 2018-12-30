Происшествия
50 минут назад
В пожаре в Грязях пострадали люди
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Пожар вспыхнул под утро
В 04:11 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Грязях, на ул. Железнодорожная, д. 3.
В результате загорания уничтожена кровля по всей площади, повреждена внутренняя отделка дома на площади 70 кв. м.
Есть пострадавшие.
Причина пожара устанавливается.
В результате загорания уничтожена кровля по всей площади, повреждена внутренняя отделка дома на площади 70 кв. м.
Есть пострадавшие.
Причина пожара устанавливается.
341