Происшествия

50 минут назад

В пожаре в Грязях пострадали люди

341
#пожар
В пожаре в Грязях пострадали люди

Пожар вспыхнул под утро

В 04:11 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Грязях, на ул. Железнодорожная,  д. 3.

В результате загорания уничтожена кровля по всей площади, повреждена внутренняя отделка дома  на площади 70 кв. м.

Есть пострадавшие.

Причина пожара устанавливается.
341
#пожар

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