В пожаре в Грязях пострадали люди

Пожар вспыхнул под утро

В 04:11 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Грязях, на ул. Железнодорожная, д. 3.



В результате загорания уничтожена кровля по всей площади, повреждена внутренняя отделка дома на площади 70 кв. м.



Есть пострадавшие.



Причина пожара устанавливается.