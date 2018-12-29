Общество

18 минут назад

Липецк встал в праздничных пробках

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#пробки #новый год #праздник #транспорт
Липецк встал в праздничных пробках

Новогодняя суета снизила скорость движения до 3 км/ч

Автомобили наводнили улицы Липецка в предновогодней суете. По данным сервиса Яндекс.Пробки на отдельных дорогах скорость движения упала до 3 км/ч. Минимальная скорость зафиксирована на подъезде к площади Победы со стороны улицы Неделина и на подъезде к кольцу на улице Катукова со стороны микрорайона «Елецкий».

Советская тоже в заторах, но пока частично. Внизу улицы, до перекрестка с улицей Горького, скорость транспортного потока уже упала до 5 км/ч. Вверху же пока свободно — скорость около 25 км/ч.

Транспортные заторы наблюдаются около железнодорожного вокзала (примерно 7 км/ч), на подъездах к площади Победы и проспекту Победы, части проспекта (между улицами Доватора и Юных Натуралистов, в районе площади Танкистов). Скорость движения до 10 км/ч фиксируется на улицах Папина, Циолковского, Водопьянова, Меркулова, Космонавтов, Стаханова, Плеханова, Интернациональной и Желябова. Затор на последних трех улицах связан с дорожными работами.
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#пробки #новый год #праздник #транспорт

Комментарии (2)

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048

2 минуты назад
Мда, пернул не понимая себя
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Мда

12 минут назад
Липчанам нравится стоять в пробке, они себя в этот москвичами представляют.
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