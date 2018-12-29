Итоги туристического года на Липецкой Земле

Именно так теперь называют наш регион путешественники со всей России. За год активной работы над образом области в туристическом сообществе удалось добиться хороших результатов и закрепить видение области как места для спокойного, размеренного и безмятежного отдыха в усадебном, дачном стиле.

Напомним, ровно год назад публике представили новое туристическое видение региона – “Липецкая Земля”. Управление культуры и туризма Липецкой области в ходе разработки бренда провело несколько общественных слушаний. Большую часть концепции публика приняла с энтузиазмом, однако некоторые детали стали предметом бурной дискуссии, из которой организаторы сделали важные выводы. И самый важный из них – существенно возросшая активность общественников, бизнес-сообщества и местных жителей, которые заинтересованы в совместной созидательной работе и обсуждении самых разных вопросов. Благодаря этому бренд “Липецкая земля” оформили таким, каким его видят наши земляки. А далее - представление бренда на различных площадках как российского, так и международного уровня и всегда высокая оценка визуализации бренда не только любителей путешествий, но и профессионалов.



Ежегодно на Липецкой Земле проходит более 100 событийных мероприятий разной направленности и тематики. Некоторые из них и в этом году были удостоены наград Национальной премии Russian Event Awards- главной премии страны в сфере событийного туризма. Отрадно, что наши фестивали собирают всё больше гостей из Черноземья и со всех уголков России. Это показывает, что внутренний и “въездной” туризм в области развивается параллельно, стимулируя друг друга.



Год завершился ещё одним приятным и важным событием: в ТРЦ “Ривьера” открылся стенд областного туристско-информационного стенда, выполненный в фирменном стиле бренда. Автором и идейным вдохновителем масштабного проекта выступило региональное управление культуры и туризма при содействии Центра кластерного развития туризма и Областного Центра событийного туризма.



Ежедневно с 12:00 до 20:00 мы приглашаем каждого окунуться в уютную атмосферу Липецкой Земли. Консультанты расскажут посетителям стенда о достопримечательностях и помогут составить маршрут путешествия. Регулярно проводятся познавательные интерактивы и презентации партнёров.



Получить больше информации о туризме на Липецкой Земле всегда можно на сайте liptur.ru , в группах в социальных сетях Центра событийного туризма и по федеральному бесплатному номеру горячей линии: 8-800-200-81-20. Поздравляем с наступающими праздниками и обещаем незабываемые путешествия в новом году!



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