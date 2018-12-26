сегодня, 16:07
Порошенко отменил военное положение на Украине
На Украине отменено действие военного положение, введённого месяц назад в десяти областях страны. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.
"Сегодня в 14:00 (15:00 мск) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности", - сказал он, отметив, что пока не планирует продлевать его срок. Он пояснил свое решение не продлевать особый режим нежеланием ограничивать право граждан избирать и быть избранными. Порошенко гарантировал, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 31 марта 2019 года.
Основным достижением военного положения президент назвал значительное повышение оборонных способностей страны. "Проведена огромная работа по передислокации войск, доукомплектации за счет резервов первой очереди, осуществлены поставки новых вооружений и модернизированной техники и вооружений, серьезно усилена противовоздушная оборона в восточных областях", - отметил он. Кроме того, в десяти областях, где действует военное положение, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. "Порядка на улицах стало больше", - сказал президент.
Военное положение было введено 26 ноября на 30 дней в десяти областях страны. Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.
Первоначальный план Порошенко ввести особый правовой режим на 60 дней на территории всей страны был категорически отвергнут депутатами Верховной рады, которые усмотрели в этой идее желание главы государства отодвинуть и даже отменить назначенные на 31 марта президентские выборы в стране.
В результате президент вынужден был отступить, сократив срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", и отказаться от распространения его на территорию всей страны, ограничившись лишь десятью областями. В итоге особый правовой режим был введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азовского и Черного морей.