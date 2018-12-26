Рейтинг самых заснеженных дворов Липецка

Снежная зима задала работу липецким коммунальщикам – улицы города и дворы чистят почти ежедневно, однако многие из них остаются заснеженными. GOROD48 обратился к жителям Липецка в нашей группе "ВКонтакте" с просьбой помочь сделать рейтинг самых неубранных от снега дворов. И вот как выстроился наш видеорейд

5 место: ул. Смургиса, 4. Несмотря на то, что дворники усиленно убирают двор по этому адресу с помощью лопат и спецтехники, машины здесь все равно буксуют. Горы снега счищаются в кучи и остаются здесь до его вывоза. А незаконно установленные парковочные столбы мешают проезду.

4 место: ул. Звездная, 10/1. Жители жалуются, что во дворе дома не убирают. Не только выпавший снег, но и сосульки – они здесь опасно свисают с крыш. Жительница дома говорит, травмы здесь – частое явление.

3 место: ул. Огнева, 4/1. Этот двор в микрорайоне Тракторостроителей считается одним из самых неубранных дворов на ЛТЗ. Трактор вроде бы чистит дорогу, но при этом сдвигает горы снега, машины каждый день приходится толкать, жалуется автомобилист.

2 место: ул. Юбилейная, 4. Это тоже на Тракторном. Жители этого дома не могут нормально проехать – двор не расчищен, машины толкали прямо при нас, людям приходится идти по заснеженной колее или проезжей части.

1 место: ул. Молодежная, 2. «Тракторный запущен, 20 лет здесь живу, Новолипецк в порядок приводят, а вот Тракторный нет», - рассказывает местная жительница. Рядом частный сектор, видимо, коммунальщики надеются на тех, кто здесь живет.

В комментариях к посту ВКонтакте были и другие адреса – они прибавились уже после нового снегопада, однако погодные условия по-прежнему неизменны, снег продолжает засыпать неубранные дворы Липецка. Спасибо за участие в нашем рейтинге, следите за новыми постами в наших группах в соцсетях.