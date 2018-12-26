Общество

50 минут назад

Рейтинг самых заснеженных дворов Липецка

10 1113
#снегопад #наш рейтинг
2
Рейтинг самых заснеженных дворов Липецка

Снежная зима задала работу липецким коммунальщикам – улицы города и дворы чистят почти ежедневно, однако многие из них остаются заснеженными. GOROD48 обратился к жителям Липецка в нашей группе "ВКонтакте" с просьбой помочь сделать рейтинг самых неубранных от снега дворов. И вот как выстроился наш видеорейд

5 место: ул. Смургиса, 4. Несмотря на то, что дворники усиленно убирают двор по этому адресу с помощью лопат и спецтехники, машины здесь все равно буксуют. Горы снега счищаются в кучи и остаются здесь до его вывоза. А незаконно установленные парковочные столбы мешают проезду.  

4 место: ул. Звездная, 10/1. Жители жалуются, что во дворе дома не убирают. Не только выпавший снег, но и сосульки – они здесь опасно свисают с крыш. Жительница дома говорит, травмы здесь – частое явление.

3 место: ул. Огнева, 4/1. Этот двор в микрорайоне Тракторостроителей считается одним из самых неубранных дворов на ЛТЗ. Трактор вроде бы чистит дорогу, но при этом сдвигает горы снега, машины каждый день приходится толкать, жалуется автомобилист.

2 место: ул. Юбилейная, 4. Это тоже на Тракторном. Жители этого дома не могут нормально проехать – двор не расчищен, машины толкали прямо при нас, людям приходится идти по заснеженной колее или проезжей части.

1 место: ул. Молодежная, 2. «Тракторный запущен, 20 лет здесь живу, Новолипецк в порядок приводят, а вот Тракторный нет», - рассказывает местная жительница. Рядом частный сектор, видимо, коммунальщики надеются на тех, кто здесь живет.

В комментариях к посту ВКонтактебыли и другие адреса – они прибавились уже после нового снегопада, однако погодные условия по-прежнему неизменны, снег продолжает засыпать неубранные дворы Липецка. Спасибо за участие в нашем рейтинге, следите за новыми постами в наших группах в соцсетях.

10 1113
#снегопад #наш рейтинг
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жительница дома 111 по ул. Московской

1 минуту назад
В нашем дворе с переменой УК вообще чистить снег перестали, машины буксуют. Раньше хоть дворник чистил, а сейчас только ступеньки.
ответить

Житель

13 минут назад
УК Липецка --респект.
ответить

жуть-жуткая!!!

13 минут назад
21микр., 20 микр- не пройти , не проехать , во дворах и второстепенка в ужасном состоянии. Трактора проезжают с поднятой мех. лопатой.
ответить

Житель

14 минут назад
Да с сосульками проблема--на Энгельса д.3/1-3/2 до 4 этажа свисают.
ответить

Осторожно!!!!

20 минут назад
Улицы чистить надо. Никто не спорит. Но хотелось бы обратить внимание коммунальщиков на СОСУЛЬКИ на домах. Некоторые уже больше метра и приличной толщины. Особенно на двухскатных крышах. При такой погоде будет их ещё больше! А это всегда опасно!!!! И МЭРа предупредите!
ответить

федя

23 минуты назад
кому вы все это пишите до сих пор не поймете что вы все живете в конго а может и хуже
ответить

Житель Сырского Рудника

32 минуты назад
Дороги общего пользования не чистятся, разъехаться машинам невозможно. Управление главного смотрителя, загляните на Сырский Рудник, прочистите дороги, как следует, сделайте подарок жителям С.Рудника к Новому году.
ответить

Молчаливый осел

34 минуты назад
Что там дворы,Нижний парк не чистится,парк НЛМК конь не валялся. Малько должен орден получить за долголетие в должности. Ведь ничего не сделал,только развалил
ответить

Висячки

39 минут назад
Отличный рейтинг. 35 коментариев. Не позорились бы...
ответить

Что вы всё новые районы

46 минут назад
выбираете?
ответить

Еще в рубрике

«У вас как в хорошем бутике - одни мировые бренды!»
#ОЭЗ "Липецк"
2
«У вас как в хорошем бутике - одни мировые бренды!»

18 минут назад

Общество
Каток у «Звездного» откроется сегодня
#каток #Новый год
4
Каток у «Звездного» откроется сегодня

сегодня, 13:34

Общество
В новогодние праздники изменится движение общественного транспорта
#Новый год #транспорт
1
В новогодние праздники изменится движение общественного транспорта

сегодня, 12:48

Общество
За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах
#Новый год #туризм
4
За новогодним настроением: куда можно поехать на зимних каникулах

сегодня, 12:31

Общество
С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ
#тендер #закупка #коррупция
47
С покупкой квартир для липецких сирот будут разбираться сотрудники ФСБ

сегодня, 12:24

Общество
Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост
#Петровский мост
52
Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост

сегодня, 10:42

Общество