Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась пенсионеру в 5 000 рублей

Инспекторы успели спасти рыбу.

Мировой судья СУ №4 Грязинского района рассмотрел обвинение в отношении местного пенсионера. Мужчину поймали за рыбалкой запрещенными орудиями лова.



Как указано в материалах суда, пенсионер отправился на промысел в ночь на 31 мая 2018 года. Местом для рыбалки мужчина выбрал берег Матырского водохранилища, участок природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий». Рыбак ловил лесковой сетью с лодки в районе села Ярлуково. Мужчина успел выловить четыре карася, по одному густеру, лещу и судаку. Рыбака поймали инспекторы. Рыба была еще жива, ее успели выпустить в водохранилище.



Судья признал пенсионера виновным в браконьерстве. Ему назначили штраф в 5 000 рублей.