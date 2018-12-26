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Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась пенсионеру в 5 000 рублей

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#рыбалка #штраф
Рыбалка на Матырском водохранилище обошлась пенсионеру в 5 000 рублей

Инспекторы успели спасти рыбу.

Мировой судья СУ №4 Грязинского района рассмотрел обвинение в отношении местного пенсионера. Мужчину поймали за рыбалкой запрещенными орудиями лова.

Как указано в материалах суда, пенсионер отправился на промысел в ночь на 31 мая 2018 года. Местом для рыбалки мужчина выбрал берег Матырского водохранилища, участок природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий». Рыбак ловил лесковой сетью с лодки в районе села Ярлуково. Мужчина успел выловить четыре карася, по одному густеру, лещу и судаку. Рыбака поймали инспекторы. Рыба была еще жива, ее успели выпустить в водохранилище.

Судья признал пенсионера виновным в браконьерстве. Ему назначили штраф в 5 000 рублей.
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#рыбалка #штраф

Комментарии (6)

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НЕ ПАТРИОТ

51 секунду назад
Animal planet, Судьба, судьба... К концу лета рыбка эта всё равно от селитёра сдохнет... А в городе до сих пор нет приюта для бездомных животных!
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
Лучше бы "пенсионер был ещё жив и инспекторы его отпустили"...
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Охотник и рыболов

9 минут назад
Аnimai planet, удочки для бездельников, которым делать больше не ..я, и они могут целый день сидеть на берегу и водку жрать! Дед поймал сколько ему надо и пошел картошку сажать... Пенсионер тоже кушать хочет! На тебя, слабоумного, не расчитывает.
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Да

22 минуты назад
Там таких рыбаков, пруд пруди и с подводными камерами и с сетями, и электроудочками. Один попался в Ярлуково, а у Пионерлагерей "работайте братья".
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Чукча сдесь

32 минуты назад
Как в ресторан троем сходить
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Animal planet

33 минуты назад
А с удочкой или донкой не удьба была? Когда ж они нажрутся то?
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