Общество

24 минуты назад

20 липчан готовы стать «Лидерами России»

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#конкурс #управленцы #лидеры России
20 липчан готовы стать «Лидерами России»

Часть претендентов прошла дистанционный отбор.

20 жителей Липецкой области прошли заочный отбор и вышли в региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» в 2018-2019 годах. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в финал, сообщают организаторы конкурса.

Число конкурсантов от Липецкой области — одно из самых больших в Центральном федеральном округе . Среди регионов ЦФО больше всего заявок одобрено жителям Московской области -105 (11,19%), из Воронежской области прошли 24 конкурсанта (2,56%), Липецкая область оказалась на 4 месте по числу претендентов.

В прошлом год около 30 липчан принимали участие в конкурсе, дошли до финала добрались 6 человек, а в финал вышел всего один - бывший директор МУП "Липецкпассажиртранс» Константин Власов. Будущий вице-мэр Липецка не стал победителем, но оказался в числе 300 счастливчиков, которые получили по 1 миллиону рублей на повышение образовательного уровня.

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Идея конкурса – растить будущих управленцев.
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#конкурс #управленцы #лидеры России

Комментарии (2)

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xxx

2 минуты назад
Но вот не надо про учителей... В комиссию простым учителям табу...
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цирк

15 минут назад
а комиссия состояла из все тех же продажных библиотекарей и учителей, которые сидели в избирательных комиссиях и за -500 рублей, по указке такого же бездаря юры алтуха ,натягивали -143 процента-так это не лидеры, а как бы так помягче сказать-НЕЛЮДИ.
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