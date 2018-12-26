24 минуты назад
После ремонта Петровского моста предприятия Левобережья переходят на старые графики работы
Первыми возвращаются к работе по привычным графикам резиденты ОЭЗ «Липецк», последними - новолипецкие металлурги.
- Наши резиденты с сегодняшнего дня стали возвращаться к привычным графикам работы, - сообщил GOROD48 гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев.
- После новогодних праздников металлурги переходят на старые графики работы, - сообщили в пресс-службе ПАО «НЛМК».
Напомним, что одним из методов сокращения количества транспорта в часы-пик в «бутылочных горлышках», которыми стали въезды и выезды на второй очереди Петровского моста. В марте мэрия обратилась к администрациям промпредприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Однако на предприятиях помимо ретрансляции этого предложения персоналу приняли и другое решение - перевести сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик. В итоге с 24 марта по новому графику стали работать более двух тысяч офисных работников, которые трудятся по пятидневной рабочей неделе. Это позволило снизить загрузку общественного транспорта через мостовые переходы в пиковые периоды утром и вечером, но не обрадовал тех, кто начинал рабочий день не в привычные 8.00, а в 10.00, соответственно, заканчивая его в 19.00. Чтобы предотвратить возможные сбои в работе предприятий, в ОЭЗ «Липецк» некоторые из них начинали деятельность в 7.00, а какие-то - в 9.00.
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22 минуты назадОбщество