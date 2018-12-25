Сергей Иванов: «Давайте не искать вшей друг у друга!»

Глава Липецка призвал депутатов горсовета к конструктивной работе и даже предложил вице-спикеру Евдокии Бычковой взять в концессию школу в Желтых Песках.

Сегодня на сессии горсовета депутаты рассмотрели проект перечня объектов, которые находятся в муниципальной собственности, которые мэрия намерена сдать в концессию в 2019 году. В список вошли те же объекты, что и в прошлом году: парк НЛМК, ледовый дворец на Минской, ДК в поселке 10-ая шахта, подземный переход на улице Плеханова, школа в Желтых Песках, трамвайное депо, бани по улицам Неделина, 40 лет Октября, М. Рыбалко, встроенное нежилое помещение в 15 микрорайоне, встроенное нежилое помещение по улице Космонавтов.



Самый дешевый для частных инвесторов объект, в который чиновники предлагают вложить частные средства, - баня на улице маршала Рыбалко в поселке 10-я Шахта. Ее можно взять в аренду за миллион. Самый дорогой - трамвайное депо со всей инфраструктурой под будущий скоростной трамвай, который должен был заменить воздушное метро в Липецке. Проект обсчитан в 10,3 млрд рублей.



Итак, за прошедший год мэрия нашла желающих внести средства только в бани. За это время концессионер нашелся лишь на баню в Сырском Руднике, в которую «ипэшник» Алексей Глебов поклялся вложить не менее 7,1 млн рублей, чтобы сделать ее привлекательной для горожан (в ведении предпринимателя баня будет находиться до сентября 2034 года, после чего он вернет объект в муниципальную собственность, а до этого он будет ежегодно вносить в городскую казну по 400 000 рублей налога за пользованием муниципальным имуществом). Также ООО «Липецкий банный комплекс» намерен взять в концессию сроком на 25 лет две другие бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей в течение четырех года. Сейчас эти объекты находятся в плачевном состоянии (баня на Соколе закрыта, на ремонте - мужское отделение бани на Неделина).



МУП «Банно-прачечного хозяйства», в ведении которого находятся городские бани, кстати, только констатирует факт уменьшения из года в год «количества помывок». МУП получил убыток в прошлом году в размере 4,9 млн рублей, за первое полугодие этого года - 2,3 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на июль - 4,1 млн рублей, из которых 3,6 миллиона - просроченная задолженность. Кредиторская задолженность МУПа - 19,1 млн рублей (почти весь долг банно-прачечного хозяйства - перед АО «ЛГЭК»).



На другие объекты из концессионного списка инвесторов не нашлось. Реконструкцию «надувного» ледового дворца на улице Минской перехватил врио губернатора Игорь Артамонов. В тупике - реконструкция и эксплуатация подземного перехода под площадью Плеханова: по словам вице-мэра Белокопытовой, в связи со сменой собственника ЦУМа найти инвестора на этот объект сложно из-за малой его проходимости. А вот переговоры по трамвайному депо и инфраструктуре с неким неназванным концессионером зашли в тупик, и сейчас чиновники ищут нового инвестора, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей, сумму, равную доходной части городского бюджета (в последний раз трамвайный парк в Липецке обновлялся аж в 1992 году!).



Кстати, еще летом глава города Сергей Иванов подписал постановление о заключении концессионного соглашения по созданию в Липецке системы платных парковок. Концессионер должен за свой счет явить 1650 платных парковочных мест в центре города, оплачивать которые можно будет через паркоматы, мобильные приложения, личный кабинет или смс-сообщения. Срок договора - 10 лет, первые 6 лет концессионер будет отдавать в городскую казну 20% от своего дохода, а оставшиеся 4 года - 30%. Эти самые платные парковки, которые департамент экономического развития обещал недовольным горожанам вынуть да положить этой осенью, пока там же, где и скоростной трамвай с липецким метро - в тупике.



- У меня вопрос по школе в Желтых Песках, - сказала депутат Евдокия Бычкова. - У нас большая застройка в этом селе. Это помещение лучше бы использовать под детский сад на перспективу.



В ответ глава Липецка Сергей Иванов предложил депутатше-миллионерше самой взять этот объект в концессию.



- У меня - два вопроса по бане по улице Ударников. Жители Сырского Рудника очень ждут баню. Но те, кто ее арендовали, уперлись в вопрос подачи им газа. У собственников это - преграда. Второй вопрос: ледовый Дворец на на улице Ангарской. Как же его так строили, если он на девятом году эксплуатации уже находится в неудовлетворительном состоянии? - спросил у докладчицы, председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко депутат Александр Попов.



- А этот дворец строила «Единая Россия»! - бросил свой камень в огород «партии власти» депутат-коммунист Николай Быковских.



Сергей Иванов призвал депутатов к конструктивизму, а не к исканию вшей друг у друга.



Депутаты в итоге проголосовали за этот список объектов, которые мэрия желает сдать в концессию.