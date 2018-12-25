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На рыбаков-браконьеров оформили 280 протоколов
Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области в 2018 году было вскрыто более 520 нарушений природоохранного законодательства.
На юридических и должностных лиц предприятий, допустивших нарушения при проведении различных работ в прибрежной защитной полосе, составлено 28 протоколов об административном правонарушении, наложено административных штрафов на сумму более 340 000 рублей.
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