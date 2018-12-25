На рыбаков-браконьеров оформили 280 протоколов

Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области в 2018 году было вскрыто более 520 нарушений природоохранного законодательства.

На нарушителей, производивших незаконную добычу рыбы, составлено 280 протоколов. Ущерб от незаконного вылова рыбы составил 48 000 рублей. Инспекторы изъяли 1740 сетей, экранов и других запретных орудий лова



На юридических и должностных лиц предприятий, допустивших нарушения при проведении различных работ в прибрежной защитной полосе, составлено 28 протоколов об административном правонарушении, наложено административных штрафов на сумму более 340 000 рублей.