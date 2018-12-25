Общество
39 минут назад
В администрации Липецка ждут инвестора на расселение района нефтебазы
Чиновники обещают, что застройщики не будут «отжимать» квартиры у собственников старого жилья по нерыночным ценам.
Сегодня на сессии городского Совета депутаты рассмотрели проект муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Липецка».
Администрация города желает подарить вторую жизнь старому району в районе нефтебазы за счет инвестора. 24 дома, которые предполагается снести, находятся на территории, ограниченной улицами Нестерова, Качалова, Гагарина и переулком Попова (шесть из них - по улице Нестерова 1,3,7, по улице Гагарина, 86 и по переулку Попова, 3 - уже признаны мэрией аварийными).
На прошлой неделе первый опыт реновация по-липецки вызвал бурную дискуссию на профильной комиссии горсовета. Так, начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова заявила, что мэрия не предоставила депутатам ряда объективных данных о состоянии жилья в этом районе города, о гражданах-нанимателях жилья и количестве собственников жилых помещений, об отсутствии выкупной цены, которую даст застройщик за старое жилье собственникам. В то же время первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков заверил депутатов, что надо суметь решить вопрос сноса хотя бы части старого жилого фонда и расселения за счет внебюджетных средств. Мол, здесь одни плюсы. Муниципалитет, по словам чиновника, получит, раз - развитие города! Два - переселение липчан из аварийного жилья за счет инвестора. Три - улучшение жилищных условий для тех, кто живет в домах с низкой степенью капитальности. Ну, и плюсом - развитие городской среды.
Сегодня горсовету программу «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Липецка» презентовала и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина. Она попросила депутатов утвердить этот пилотный проект реновации.
- На данной территории мы испробуем эту методику и будем дальше с другими территориями работать, - ответила Татьяна Шульгина депутату Валентине Пересыпкиной, как всегда, порадевшую за свой поселок ЛТЗ.
Депутат Николай Быковских поинтересовался тем, почему эту программа такая длинная - до 2027 года?
- Если будет уменьшение сроков, это будет для нас плюс. Мы пока не понимаем, какой инвестор к нам зайдет, - ответила Татьяна Шульгина.
А вот и неправда! К этому микрорайону в центре города еще весной проявила интерес воронежская группа компаний «Крайс», предложившей снести старые дома в этом квадрате улиц и построить на его месте жилой массив класса «Комфорт Плюс».
- Это - центр города. Инвестор на него всегда найдется. Но у нас много старых домов в других местах Липецка. На другие районы тяжело будет найти инвесторов. Может, нужно давать инвестору в довесок, в нагрузку другие непрестижные районы? Пусть там он тоже сносит дома и переселяет людей, - предложила «советский вариант» решения проблемы депутат Вера Урываева.
В обсуждение вступил глава Липецка Сергей Иванов:
- Это только первый шаг. Мы предлагаем перевести в цифры расчеты. Там порядка 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На переселение жителей 24 домов потребуется порядка 400 с лишним миллионов рублей. Хорошо бы нам было получить на это хотя бы миллионов 150 из федерального и областного бюджетов! Поэтому мы хотели бы сэкономить. Новый порядок - это прямой диалог с бизнесом, с застройщиком. Вспомним улицу Газина. Там инвестор расселил два дома, построил на их месте один и пока на этом остановился.
- Допускается ли программой принудительный выкуп жилья? Нам надо защитить собственников жилья, а не оставить их один на один с инвестором. Многие из жителей этого района хотят остаться в нем жить и дальше. Мне об этом люди сами говорили, - спросил депутат Игорь Марчуков.
- Нет, никакой принудиловки не будет. Мы пока предлагаем инструмент для захода инвестора. Но я не могу сказать о планах инвестора, - ответила чиновница.
- У семи нянек - дитя без глаза, - резюмировал дискуссию спикер горсовета Игорь Тиньков, который предложил мэрии указать в предложенной муниципальной программе расселения аварийного и старого жилого фонда за счет частного бизнеса ответственный за конечный результат конкретный департамент мэрии.
В итоге дискуссии депутаты согласились на предложение мэрии.
Администрация города желает подарить вторую жизнь старому району в районе нефтебазы за счет инвестора. 24 дома, которые предполагается снести, находятся на территории, ограниченной улицами Нестерова, Качалова, Гагарина и переулком Попова (шесть из них - по улице Нестерова 1,3,7, по улице Гагарина, 86 и по переулку Попова, 3 - уже признаны мэрией аварийными).
На прошлой неделе первый опыт реновация по-липецки вызвал бурную дискуссию на профильной комиссии горсовета. Так, начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова заявила, что мэрия не предоставила депутатам ряда объективных данных о состоянии жилья в этом районе города, о гражданах-нанимателях жилья и количестве собственников жилых помещений, об отсутствии выкупной цены, которую даст застройщик за старое жилье собственникам. В то же время первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков заверил депутатов, что надо суметь решить вопрос сноса хотя бы части старого жилого фонда и расселения за счет внебюджетных средств. Мол, здесь одни плюсы. Муниципалитет, по словам чиновника, получит, раз - развитие города! Два - переселение липчан из аварийного жилья за счет инвестора. Три - улучшение жилищных условий для тех, кто живет в домах с низкой степенью капитальности. Ну, и плюсом - развитие городской среды.
Сегодня горсовету программу «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Липецка» презентовала и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина. Она попросила депутатов утвердить этот пилотный проект реновации.
- На данной территории мы испробуем эту методику и будем дальше с другими территориями работать, - ответила Татьяна Шульгина депутату Валентине Пересыпкиной, как всегда, порадевшую за свой поселок ЛТЗ.
Депутат Николай Быковских поинтересовался тем, почему эту программа такая длинная - до 2027 года?
- Если будет уменьшение сроков, это будет для нас плюс. Мы пока не понимаем, какой инвестор к нам зайдет, - ответила Татьяна Шульгина.
А вот и неправда! К этому микрорайону в центре города еще весной проявила интерес воронежская группа компаний «Крайс», предложившей снести старые дома в этом квадрате улиц и построить на его месте жилой массив класса «Комфорт Плюс».
- Это - центр города. Инвестор на него всегда найдется. Но у нас много старых домов в других местах Липецка. На другие районы тяжело будет найти инвесторов. Может, нужно давать инвестору в довесок, в нагрузку другие непрестижные районы? Пусть там он тоже сносит дома и переселяет людей, - предложила «советский вариант» решения проблемы депутат Вера Урываева.
В обсуждение вступил глава Липецка Сергей Иванов:
- Это только первый шаг. Мы предлагаем перевести в цифры расчеты. Там порядка 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На переселение жителей 24 домов потребуется порядка 400 с лишним миллионов рублей. Хорошо бы нам было получить на это хотя бы миллионов 150 из федерального и областного бюджетов! Поэтому мы хотели бы сэкономить. Новый порядок - это прямой диалог с бизнесом, с застройщиком. Вспомним улицу Газина. Там инвестор расселил два дома, построил на их месте один и пока на этом остановился.
- Допускается ли программой принудительный выкуп жилья? Нам надо защитить собственников жилья, а не оставить их один на один с инвестором. Многие из жителей этого района хотят остаться в нем жить и дальше. Мне об этом люди сами говорили, - спросил депутат Игорь Марчуков.
- Нет, никакой принудиловки не будет. Мы пока предлагаем инструмент для захода инвестора. Но я не могу сказать о планах инвестора, - ответила чиновница.
- У семи нянек - дитя без глаза, - резюмировал дискуссию спикер горсовета Игорь Тиньков, который предложил мэрии указать в предложенной муниципальной программе расселения аварийного и старого жилого фонда за счет частного бизнеса ответственный за конечный результат конкретный департамент мэрии.
В итоге дискуссии депутаты согласились на предложение мэрии.
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Соня
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