Происшествия

46 минут назад

Проезд на красный свет попал на видео

5 624
#нарушение ПДД
1
Проезд на красный свет попал на видео

Водитель «Ларгуса» может поплатиться за спешку.

В YouTube разместили ролик с нарушением правил дорожного движения в районе площади Победы. На пренебрежении ПДД попался водитель белого «Ларгуса».


В ролике видно, как водитель при движении по улице Неделина сначала пропустил пешеходов на переходе, но затем проехал на запрещающий сигнал светофора. За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет —  штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
5 624
#нарушение ПДД
1

Комментарии (5)

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007

4 минуты назад
срочно повесить на площади...
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павлик морозов

17 минут назад
О-го как нарушил , срочно поймать и наказать !
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skrip

21 минуту назад
Достойное видео.Но оператор явно ленивый ,снег почти до середины лобового.
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Jfgjnxh

32 минуты назад
Это всё тот же дядел на поло, который сам ПДД не знает
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гость

41 минуту назад
О чём пишут- * ...ц.Вопрос жизни и смерти.Людям жрать нечего.
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