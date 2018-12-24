Проезд на красный свет попал на видео

Водитель «Ларгуса» может поплатиться за спешку.

В YouTube разместили ролик с нарушением правил дорожного движения в районе площади Победы. На пренебрежении ПДД попался водитель белого «Ларгуса».





В ролике видно, как водитель при движении по улице Неделина сначала пропустил пешеходов на переходе, но затем проехал на запрещающий сигнал светофора. За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.