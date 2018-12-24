Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. Под влиянием южного циклона пройдет снег различной интенсивности, 26 декабря местами сильный. Среднесуточные температуры воздуха составят 407 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градусов мороза.