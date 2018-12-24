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сегодня, 17:15

Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление

7 1014
#оттепель
3
Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. Под влиянием южного циклона пройдет снег различной интенсивности, 26 декабря местами сильный. Среднесуточные температуры воздуха составят 407 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градусов мороза.

 

7 1014
#оттепель
3

Комментарии (7)

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горожанин

31 минуту назад
СНЕГ КОГДА БУДУТ ЧИСТИТЬ ГДЕ ТЕХНИКА ГОРОД УТОПАЕТ В СНЕГУ
ответить

Ох , вот это да

54 минуты назад
Ох ох, мы ж все померзнэм ....
ответить

Ух

сегодня, 17:33
Англицкие учОные температуру намерили
ответить

Липчанин1

сегодня, 17:33
Автор исправь опечатку, а то при - 407 градусов мороза даже редакция окалеет
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Гость

сегодня, 17:31
Одни ошибки. Рождество что ли начали отмечать
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Ойой

сегодня, 17:23
407 градусов мороза.Придется подштанники надевать.
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Астролог

сегодня, 17:22
Среднесуточные температуры воздуха составят 407 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.
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