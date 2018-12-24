36-летний липчанин сообщил о бомбе в отделе полиции

В Липецке возбуждено уголовное дело о телефонном терроризме. Обвиняемый - 36-летний житель города, уже имеющий судимость за подобное деяние.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ночью 20 декабря в службу спасения «112» позвонили сообщением, что в целях дестабилизации деятельности органов власти в одном из отделов полиции города готовится террористический акт.

Отдел полиции осмотрели тщательно осмотрели, и никаких взрывных устройств не нашли. А вскоре полицейские нашли автора звонка. Оказалось, что 36-летний липчанин им хорошо знаком - мужчина уже имеет судимость за телефонный терроризм.

В отношении липчанина возбуждено новое уголовное дело по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.