Происшествия

45 минут назад

36-летний липчанин сообщил о бомбе в отделе полиции

533
#телефонный терроризм
36-летний липчанин сообщил о бомбе в отделе полиции

В Липецке возбуждено уголовное дело о телефонном терроризме. Обвиняемый - 36-летний житель города, уже имеющий судимость за подобное деяние.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ночью 20 декабря в службу спасения «112» позвонили сообщением, что  в целях дестабилизации деятельности органов власти в одном из отделов полиции города готовится террористический акт. 

Отдел полиции осмотрели тщательно осмотрели, и никаких взрывных устройств не нашли. А вскоре полицейские нашли автора звонка. Оказалось, что 36-летний липчанин им хорошо знаком - мужчина уже имеет судимость за телефонный терроризм. 

В отношении липчанина возбуждено новое уголовное дело по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

533
#телефонный терроризм

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