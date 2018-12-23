Утром в Ельце горел склад

В 06:54 в ОДС ЦУКС по Липецкой области от радиотелефониста 10 ПСЧ поступило сообщение о загорании в складском здании в Ельце, на ул. Новолипецкая д.8.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка здания и холодильное оборудование на площади 100 кв.м.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.