Происшествия

17 минут назад

Утром в Ельце горел склад

101
#пожар
Утром в Ельце горел склад
В 06:54 в ОДС ЦУКС по Липецкой области от радиотелефониста 10 ПСЧ  поступило сообщение о загорании в складском здании в Ельце, на ул. Новолипецкая д.8.

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка здания и холодильное оборудование на площади 100 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
101
#пожар

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