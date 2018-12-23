Происшествия
17 минут назад
Утром в Ельце горел склад
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В 06:54 в ОДС ЦУКС по Липецкой области от радиотелефониста 10 ПСЧ поступило сообщение о загорании в складском здании в Ельце, на ул. Новолипецкая д.8.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка здания и холодильное оборудование на площади 100 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка здания и холодильное оборудование на площади 100 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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